Se reveló el inesperado motivo por el que Autuori no convocó a Felipe Vizeu con Sporting Cristal

Sporting Cristal no cumplió con su objetivo y cayó 3-2 ante Cusco FC, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Con esta derrota, los rimenses perdieron la oportunidad de acercarse a Universitario en la cima de la tabla. Además, llamó la atención que el DT Paulo Autuori decidiera dejar fuera a Felipe Vizeu, y ahora se conoce el motivo detrás de esta decisión.

El atacante fue uno de los fichajes más destacados de Sporting Cristal para el segundo torneo del año y, tras la salida de Martín Cauteruccio, se perfilaba como el delantero titular del equipo. Por ello, su ausencia en un duelo tan importante ante un rival complicado sorprendió a los hinchas.

¿Por qué Felipe Vizeu no jugó con Sporting Cristal?

Según el periodista Percy Ramos de L1 MAX, durante la transmisión del partido se explicó que la ausencia de Felipe Vizeu en la lista de convocados no fue una decisión estrictamente técnica. El delantero brasileño no pudo ser incluido debido a un proceso gripal que le impidió estar disponible para este compromiso.

Felipe Vizeu no jugó ante Cusco FC por un proceso gripal. Foto: Sporting Cristal

De esta manera, se disipa los rumores sobre que el delantero brasileño no era del agrado del estratega. La buena noticia para los aficionados del elenco bajopontino es que no se trata de nada de alta gravedad, por lo que, si logra recuperarse y sigue entrenando a la par de sus compañeros podrá ser considerado para los próximos duelos.

Cabe destacar que el brasileño apenas lleva un mes en el equipo, por lo que hasta ahora solo ha podido disputar un partido con Sporting Cristal (ante UTC), ingresando desde el banquillo y sumando apenas 30 minutos en el campo.

Próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura

Los dirigidos por Paulo Autuori deberán dejar atrás la derrota y concentrarse en su próximo compromiso ante Alianza Atlético de Sullana, este miércoles 17 de septiembre, por la fecha 9 del Torneo Clausura. Sporting Cristal será local y buscará la victoria para mantenerse firme en la pelea por el título.