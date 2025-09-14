- Hoy:
¡Sorpresa! Sporting Cristal goleó 4-0 a su rival y sigue firme en la pelea por el Clausura
Sporting Cristal sigue obteniendo victorias y recientemente venció con categoría a su rival de turno, sumando tres puntos clave en la pelea por el Torneo Clausura.
Sporting Cristal tiene la obligación de conquistar el Torneo Clausura para optar por el título de la Liga 1 2025. Del mismo modo, en la Liga Femenina también buscan hacer historia. Precisamente, en este certamen, el cuadro rimense superó con autoridad a su rival con un contundente 4-0, resultado que ilusiona a sus hinchas con la posibilidad de levantar el título nacional.
PUEDES VER: Irven Ávila dio la cara y contó la potente razón por la que perdieron con Cusco FC: "Dejamos..."
Resulta que, el elenco femenino de Sporting Cristal consiguió un triunfo vital por 4-0 ante un duro rival como Melgar de Arequipa en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Un resultado que les permite seguir en la pelea por el título.
Sporting Cristal goleó 4-0 a Melgar en la Liga Femenina.
Las dirigidas por la DT Vivían Ayres mostraron un gran desempeño durante todo el encuentro. A los 22 minutos del primer tiempo, Rubí Acosta abrió el marcador y encaminó a su equipo hacia la victoria. Minutos más tarde, Ana Iraha (34’) amplió la ventaja con el segundo gol del partido.
En la segunda mitad, Ana Iraha volvió a hacerse presente a los 55 minutos para firmar su doblete y aumentar la diferencia. Finalmente, Olenka Gutiérrez (70’) sentenció el marcador y aseguró la goleada a favor de las ‘celestes’.
Con este resultado, Sporting Cristal Femenino se consolidó en el tercer lugar de la tabla. Aunque se mantiene a siete puntos del líder Alianza Lima, sigue firme en la zona de clasificación a los playoffs y con chances de pelear por el título nacional.
Próximo partido de Sporting Cristal Femenino
Ahora, las rimenses deberán volver a los entrenamientos para preparar su próximo partido ante Real Ancash, en condición de visita, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga Femenina
|Equipos
|PJ
|Puntos
|1. Alianza Lima
|8
|24
|2. Universitario
|8
|21
|3. Sporting Cristal
|8
|17
|4. Carlos A. Manucci
|8
|14
|5. UNSAAC
|8
|13
|6. Flamengo FBC
|8
|12
|7. Melgar
|8
|11
|8. Biavo FC
|8
|7
|9. Universidad César Vallejo
|8
|5
|10. Killas FC
|8
|5
|11. Defensores del Ilucán
|8
|4
|12. Real Ancash
|8
|3
