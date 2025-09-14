¡Sorpresa! Sporting Cristal goleó 4-0 a su rival y sigue firme en la pelea por el Clausura

Sporting Cristal tiene la obligación de conquistar el Torneo Clausura para optar por el título de la Liga 1 2025. Del mismo modo, en la Liga Femenina también buscan hacer historia. Precisamente, en este certamen, el cuadro rimense superó con autoridad a su rival con un contundente 4-0, resultado que ilusiona a sus hinchas con la posibilidad de levantar el título nacional.

Resulta que, el elenco femenino de Sporting Cristal consiguió un triunfo vital por 4-0 ante un duro rival como Melgar de Arequipa en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Un resultado que les permite seguir en la pelea por el título.

Sporting Cristal goleó 4-0 a Melgar en la Liga Femenina.

Las dirigidas por la DT Vivían Ayres mostraron un gran desempeño durante todo el encuentro. A los 22 minutos del primer tiempo, Rubí Acosta abrió el marcador y encaminó a su equipo hacia la victoria. Minutos más tarde, Ana Iraha (34’) amplió la ventaja con el segundo gol del partido.

En la segunda mitad, Ana Iraha volvió a hacerse presente a los 55 minutos para firmar su doblete y aumentar la diferencia. Finalmente, Olenka Gutiérrez (70’) sentenció el marcador y aseguró la goleada a favor de las ‘celestes’.

Con este resultado, Sporting Cristal Femenino se consolidó en el tercer lugar de la tabla. Aunque se mantiene a siete puntos del líder Alianza Lima, sigue firme en la zona de clasificación a los playoffs y con chances de pelear por el título nacional.

Próximo partido de Sporting Cristal Femenino

Ahora, las rimenses deberán volver a los entrenamientos para preparar su próximo partido ante Real Ancash, en condición de visita, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga Femenina