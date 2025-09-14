Irven Ávila anotó el 2-2 de Sporting Cristal ante Cusco FC y se consolida como goleador histórico | Foto: X

Irven Ávila anotó el 2-2 de Sporting Cristal ante Cusco FC y se consolida como goleador histórico

A los 51 minutos del segundo tiempo, Irven Ávila marcó el gol del empate para Sporting Cristal contra Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1.