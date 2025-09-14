- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Melgar vs Universitario
- Cusco vs Cristal
- Alianza Lima
- Barcelona vs Valencia
- Emelec vs Barcelona
- Rosario Central vs Boca Juniors
- Manchester City vs Manchester United
- Mundial de desayunos
¡Sorpresa en el Cusco! Leando Sosa se anticipó y anotó el primero de Sporting Cristal
Sporting Cristal se adelanta rápido en el marcador ante Cusco FC gracias a Leandro Sosa, quien a los 2' aprovechó un centro de Maxloren Castro para mandar el balón a las redes.
Walter Tandazo fue expulsado tras dura falta sobre Horacio Calcaterra en derrota de Melgar
Williams Riveros anotó el 2-1 de Universitario sobre Melgar y se posiciona como líder del Clausura
¡En menos de 10 minutos! Gol de Vidales para el 1-0 de Melgar a Universitario en Arequipa - VIDEO
Juan Diego Lojas silencia Matute y anota el empate de Deportivo Garcilaso ante Alianza Lima - VIDEO
Hernán Barcos anotó el 1-0 de Alianza sobre Garcilaso y celebró junto a Pedro Aquino - VIDEO
¡Alarmas en Universitario! Edison Flores salió lesionado del clásico ante Alianza Lima
¡Llegó el debut! Pedro Aquino ingresó en Alianza Lima y así fue recibido en el Monumental
Carlos Zambrano mandó al suelo a Jairo Concha con fuerte falta y se salvó de la roja - VIDEO
Te puede interesar