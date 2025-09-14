0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO por el Torneo Clausura
Leandro Sosa marcó el primero de Sporting Cristal ante Cusco FC por el Torneo Clausura 2025. | L1 MAX

¡Sorpresa en el Cusco! Leando Sosa se anticipó y anotó el primero de Sporting Cristal

Sporting Cristal se adelanta rápido en el marcador ante Cusco FC gracias a Leandro Sosa, quien a los 2' aprovechó un centro de Maxloren Castro para mandar el balón a las redes.

Mauricio Ubillus
Te puede interesar

  1. Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido