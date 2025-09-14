Irven Ávila dio la cara y contó la potente razón por la que perdieron con Cusco FC: "Dejamos..."

Sporting Cristal le jugó de igual a igual a Cusco FC en la ciudad imperial, pero eso no le fue suficiente para y cayeron 3-2 en el cierre de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Este resultado causó la desazón en todo el cuadro celeste, sobre todo en Irven Ávila, quien reveló la razón por la cual fueron derrotados.

El experimentado delantero dio la cara tras el pitido final y rescató el buen comienzo de partido que tuvieron los bajopontinos, pero también fue claro al asegurar que se van con las manos vacías debido a que bajaron la intensidad de juego tras el primer gol y no hicieron lo trabajado en la semana de entrenamientos.

"De hecho que sí, comenzamos bien, tuvimos varias semanas para comenzar este partido. El 'profe' (Autuori) nos dijo las cosas que teníamos que hacer y creo que se vio plasmado los primeros minutos. Posterior al gol, bajamos la intensidad, dejamos de hacer las cosas que se trabajaron durante la semana y eso al final terminó costándonos el partido", declaró en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX

Irven Ávila anotó un gol y alcanzó a Julinho en los goleadores históricos de Sporting Cristal

Los dirigidos por Paulo Autuori fueron un duro rival para Cusco FC y así lo demostraron hasta en dos ocasiones. Justamente una de ellas tuvo como protagonista al atacante de 35 años, quien a los 52 minutos apareció tras un centro de Santiago González para con un certero cabezazo marcar el 2-2 parcial.

Con esta conquista, Ávila llegó a 137 goles e igualó la marca del exjugador brasileño nacionalizado peruano Julinho, siendo el quinto máximo goleador de la historia de Sporting Cristal. Ello hizo que mostrara su alegría, pero también aseguro que ese récord hubiese sido mejor si es que lograban quedarse con el triunfo en tierras cusqueñas.

Video: L1 MAX

"La verdad es que estoy contento, la gente me lo hacía recordar en las redes sociales. Hubiera sido más bonito poder llevarnos un triunfo y poder igualar la marca de Julinho, pero son cosas que pasan en el fútbol. Ahora a dar vuelta a la página que todavía hay tiempo para seguir peleando arriba", agregó.