Futbolista del Olympique de Marsella puede ser convocado a la selección peruana de Barreto

La selección peruana actualmente se encuentra buscando futbolistas en todas partes del mundo para incorporarlos a la Bicolor con miras a las próximas Eliminatorias, y para ello es primordial que tengan raíces incaicas. En ese sentido, un jugador del Olympique de Marsella cuenta con la posibilidad de defender a nuestro país y la FPF debe ponerse las pilas para no perderlo, ya que se encuentra brillando en el club francés y el combinado europeo pronto podría llamarlo.

Se trata de Janvier Donayre Montero, extremo que tiene 17 años y nació en el Perú, pero también cuenta con la nacionalidad francesa debido a que vivió ahí desde los 7 años con sus padres que también son compatriotas nuestros. Hoy en día se encuentra jugando para uno de los grandes clubes europeos y el periodista Christian Hinostroza fue el encargado de difundir información sobre él.

El atacante, que también puede desempeñarse como lateral, cuenta con papeles peruanos y por eso es perfectamente convocable por Manuel Barreto para la próxima fecha FIFA, en la que enfrentaremos a Rusia y Chile en el mes de noviembre. Si bien es menor de edad, perfectamente puede tener el ritmo necesario para ser llamado, tal como sucedió con Felipe Chávez.

Janvier Donayre en el Olympique de Marsella. Foto: Christian Hinostroza.

Asimismo, el extremo del Olympique de Lyon Sub-17 brindó declaraciones sobre su estilo de juego. "Me considero un jugador rápido y fuerte", indicó el hombre que puede ser convocado a la selección peruana, tanto en su categoría Sub-17 como absoluta para que se vaya moldeando y sea pieza importante de cara a las Eliminatorias Conmebol a la Copa del Mundo 2030.

Vale precisar que, hasta el momento, la Federación Peruana de Fútbol no lo ha contactado y está perdiendo una enorme oportunidad, porque al jugar en uno de los equipos más importantes de Europa la selección de Francia podría tentarlo con una convocatoria. Lo bueno es que al tener todos los documentos en regla la Bicolor puede llamarlo en cualquier momento.