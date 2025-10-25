Piero Quispe dio gran pase en jugada que terminó en gol de Sydney FC y desató elogios de hinchas

¡Victoria peruana en Australia! Sydney FC consiguió su primer triunfo en la A League 2025-26 al vencer 2-0 a Central Coast Mariners de local por la fecha 2 del campeonato. Piero Quispe fue una de las figuras del equipo y desató los elogios de los hinchas al ser uno de los artífices en el segundo tanto de los 'Sky Blues'.

El exmediocampista de Universitario volvió a ser titular y cuando el reloj marcaba los 90 minutos, apareció en campo propio para dar un gran pase aéreo hacia la banda derecha, donde se encontraba Joe Lolley, quien se metió hasta el área y sacó un centro raso que Patrick Wood culminó el gol con un disparo al palo más lejano del arquero rival.

De esta forma, el conjunto dirigido por Ufuk Talay aseguró la victoria en condición de local, para alegría de todos los aficionados presentes en el Leichhardt Oval de Sydney, pues sumaron sus primeras tres unidades en la presente temporada de la Primera División australiana, que los colocan momentáneamente en el cuarto lugar de la tabla.

Hinchas de Sydney FC elogiaron a Piero Quispe

Tras el compromiso, los hinchas de Sydney FC quedaron felices con el rendimiento de Piero Quispe, a tal punto de rendirse hacia el volante peruano en el ciberespacio, donde destacaron la calidad del pase que dio para el segundo tanto del conjunto celeste y mostraron ilusión con lo que puede mostrar en el futuro. Es más, se animaron a decir que podría convertirse en el mejor fichaje extranjero del club.

"Es pronto, pero Piero Quispe podría convertirse en una estrella esta temporada. Ese balón a Lolley en la preparación para nuestro segundo gol fue hermoso", "Piero podría ser nuestro mejor fichaje extranjero" y "Me gusta mucho Piero Quispe para el Sydney FC" son algunos de los comentarios de fanáticos australianos que se pueden ver en la red social X.

Hinchas de Sydney FC tuvieron buenos comentarios sobre Piero Quispe tras su actuación ante Central Coast Mariners. Foto: Composición Líbero

Piero Quispe prometió rendir al máximo en Sydney FC

El futbolista de 24 años realizó una entrevista con el área de prensa del Sydney FC previo al duelo frente a Central Coast Mariners, donde se mostró contento por estar en Australia y prometió a los aficionados que se entregará al máximo por el equipo para darle muchas alegrías.

"Me siento muy tranquilo y a gusto en Australia, y estoy motivado para dar lo mejor de mí cada día para alegrar al equipo y a la afición. La liga es muy competitiva y estoy concentrado en entrenar duro y rendir al máximo en cada sesión y en cada partido", declaró.