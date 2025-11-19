- Hoy:
Partidos de hoy, jueves 20 de noviembre: programación, horarios y canales de TV
Programación completa de los partidos que se realizarán hoy jueves 20 de noviembre. Hay acción en la Champions League Femenina, se juegan los Play In de la Liga MX y etc.
Los partidos que se realizarán hoy jueves 20 de noviembre. Las emociones no se detienen en la Champions League Femenina, además, empiezan los Play In de la Liga MX. También hay acción en la Liga de Colombia y Copa de Primera de Paraguay.
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Juventude vs. Cruzeiro
|Bet 365 y Fanatiz Internacional
|16:00
|Bahía vs. Fortaleza
|Bet 365 y Fanatiz Internacional
|17:30
|Corinthians vs. Sao Paulo
|Bet 365 y Fanatiz Internacional
|19:30
|Ceará vs. Internacional
|Bet 365 y Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Champions League Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|Twente vs. Atlético Madrid
|ESPN y Champions League
|15:00
|Chelsea vs. Barcelona
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|Leuven vs. Roma
|Disney Plus
|15:00
|PSG vs Bayern Múnich
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|19:30
|Atlético Nacional vs. América de Cali
|Bet365 y RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy en Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Alajuelense vs. Cartaginés
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Pachuca vs. Pumas UNAM
|ViX
|22:00
|Tijuana vs. Juárez
|ViX
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Sportivo Trinidense vs. Atl. Tembetary
|DirecTV Sports y Bet365
|17:30
|Nacional Asunción vs. S. Ameliano
|DirecTV Sports y Bet365
Horarios de acuerdo al horario peruano, colombiano y ecuatoriano.
