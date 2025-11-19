0

Partidos de hoy, jueves 20 de noviembre: programación, horarios y canales de TV

Programación completa de los partidos que se realizarán hoy jueves 20 de noviembre. Hay acción en la Champions League Femenina, se juegan los Play In de la Liga MX y etc.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy jueves 20 de noviembre.
Programación de partidos que se realizarán hoy jueves 20 de noviembre. | FOTO: Composición
Los partidos que se realizarán hoy jueves 20 de noviembre. Las emociones no se detienen en la Champions League Femenina, además, empiezan los Play In de la Liga MX. También hay acción en la Liga de Colombia y Copa de Primera de Paraguay.

Partidos de hoy por el Brasileirao

HorariosPartidosCanales
14:00Juventude vs. CruzeiroBet 365 y Fanatiz Internacional
16:00Bahía vs. FortalezaBet 365 y Fanatiz Internacional
17:30Corinthians vs. Sao PauloBet 365 y Fanatiz Internacional
19:30Ceará vs. InternacionalBet 365 y Fanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Champions League Femenina

HorariosPartidosCanales
12:45Twente vs. Atlético MadridESPN y Champions League
15:00Chelsea vs. BarcelonaESPN y Disney Plus
15:00Leuven vs. RomaDisney Plus
15:00PSG vs Bayern MúnichDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
19:30Atlético Nacional vs. América de CaliBet365 y RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy en Costa Rica

HoraPartidoCanal
21:00Alajuelense vs. CartaginésBet365

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Pachuca vs. Pumas UNAMViX
22:00Tijuana vs. JuárezViX

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

HorariosPartidosCanales
15:00Sportivo Trinidense vs. Atl. TembetaryDirecTV Sports y Bet365
17:30Nacional Asunción vs. S. AmelianoDirecTV Sports y Bet365

Horarios de acuerdo al horario peruano, colombiano y ecuatoriano.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

