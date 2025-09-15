5 celulares Android que deberías comprar en lugar del iPhone 17 Pro

La llegada de la frecuencia de actualización de 120 Hz del iPhone 17 básico podría ser un factor fundamental para el éxito en ventas, pero sin lugar a duda la versión 17 Pro podría cuestionarse más aún por la exclusión de un color clásico de la marca. Las mejoras incluidas parecen no ser suficientes para no pensar en comprar un dispositivo Android.

Sin lugar a duda, el iPhone 17 Pro es un smartphone poderoso, pero al mismo tiempo, también se cuenta con otros teléfonos Android que son considerados como superiores. El ecosistema de la empresa competidora de Apple muestra una personalización más elevada, carga rápida a grandes niveles y precios variados.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Se trata del teléfono más potente de la marca y compite directamente con el iPhone 17 Pro por su gran rendimiento. La cámara cuádruple lo convierte en un rival directo de Apple también por sus herramientas. Los componentes internos del Samsung Galaxy S25 Ultra hacen que sea uno de los mejores disponibles en la actualidad y que con una sola carga dura fácilmente dos días.

Características del teléfono de Samsung. | Foto: Captura

Google Pixel 10 Pro XL

Si buscas un buen teléfono que logre hacerle la competencia a Apple, el Google Pixel 10 Pro es un celular perfecto para ello. Este dispositivo está disponible en dos tamaños; que son 6.3 pulgadas y 6,8 pulgadas, donde la pantalla son paneles LTPO AMOLED, haciéndolos más brillantes incluso que los de iPhone. Las cámaras son una de las mejores y sus funciones lo convierten en más completo.

Beneficios de usar el Google Pixel XL. | Foto: Capturas

OnePlus 13

Si buscas calidad por dinero sin necesidad de sacrificar el rendimiento del dispositivo, entonces el OnePlus 13 podría convertirse en todo lo que siempre quisiste. Está equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite, 12/16GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento con una pantalla AMOLED de 6.82 pulgadas a 120 Hz. La batería es de 6000 mAh que dura todo el día en una gran autonomía y su precio es más barato que el iPhone 17 Pro.

Características del OnePlus 13. | Foto: Captura

Con estos dispositivos móviles de Android se demuestra su gran flexibilidad con mejores precios en la mayoría de los casos con sus características exclusivas, haciendo que el iPhone 17 Pro parezca bastante limitado.