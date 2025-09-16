iPhone 17 Pro vs. Galaxy S25 Ultra: cuál de estos teléfonos PREMIUM tiene mejor cámara, batería y precio

0
Estos dos teléfonos PREMIUM de Apple y Samsung sobresalen por su diseño y potencia. Sin embargo, solo uno vale la pena puesto que ambos cuestan demasiado.

Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 17 Pro de Apple y Galaxy S25 Ultra de Samsung.
Hace solo algunos días Apple paralizó el planeta al mostrar sus nuevos teléfonos premium: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. De estos 4 modelos, el más equilibrado es el iPhone 17 Pro, el cual tiene triple cámara de 48MP, procesador Bionic A19 Pro y una poderosa batería con carga rápida de 40W.

Por su parte, Samsung tiene uno de los equipos Android más poderosos, el Galaxy S25 Ultra, un equipo diseñado en titanio que además posee el Snapdragon 8 Elite, además de cámaras de 200MP con calidad 8K y funciones con Inteligencia Artificial generativa.

Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 17 de Apple y el Galaxy S25 de Samsung.

¿Cuál de estos dos equipos deberías comprar este 2025? Hoy te revelaremos todas las especificaciones de ambos equipos, para que de esta forma sepas cuál te conviene más. Para ello hemos elaborado un cuadro que debes de considerar para saber si el iPhone 17 Pro o Galaxy S25 Ultra son una excelente alternativa.

iPhone 17 Pro vs. Galaxy S25 Ultra: versus de características

A continuación te vamos a dejar un cuadro comparativo en el que verás todas las especificaciones técnicas que debes tener en cuenta, antes de comprar un teléfono. Vale decir su pantalla, procesador, cámaras, batería y precio. De esta forma tú mismo sabrás si el iPhone 17 Pro de Apple o el Galaxy S25 Ultra de Samsung vale la pena comprar.

CaracterísticasiPhone 17 ProGalaxy S25 ULTRA
Dimensiones15 x 7,19 x 0,88 cm 162,8 x 77,6 x 8,2mm
Peso207 gramos218 gramos
Pantalla y dimensiones6,3 pulgadas
Panel OLED Super Retina XDR
406 ppp 		6,9 pulgadas
Resolución Quad HD+
AMOLED LTPO
120 Hz
Gorilla Glass Armor 2
Resolución y densidad 2.622 x 1.206 píxeles 3120 x 1440 pixeles
ProcesadorApple A19 ProSnapdragon 8 ELITE by Galaxy
Memoria RAM12 GB RAM12 GB
Sistema operativoiOS 26One UI 7.0 - Android 15
Almacenamiento interno 256 y 512 GB / 1 TB256GB/ 512 GB/ 1TB
CámarasPrincipal: 48 Mpx f/1,78, sensor estabilizado
Gran angular: 48 Mpx f/2,2
Teleobjetivo 4x óptico de 48 Mpx, sensor estabilizado y
Selfie: 18 MP, f/1.9		Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular:  50 MP, f/1.9
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
Batería3988 mAh o 4252 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C		5.000mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
PrecioDesde 1100 dólares, 3840 solesDesde 1000 dólares, 3500 soles
Otros detalles Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Certificación IP68 		5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
S-Pen integrado
Samsung Dex
Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

