iPhone 17 Pro vs. Galaxy S25 Ultra: cuál de estos teléfonos PREMIUM tiene mejor cámara, batería y precio
Estos dos teléfonos PREMIUM de Apple y Samsung sobresalen por su diseño y potencia. Sin embargo, solo uno vale la pena puesto que ambos cuestan demasiado.
Hace solo algunos días Apple paralizó el planeta al mostrar sus nuevos teléfonos premium: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. De estos 4 modelos, el más equilibrado es el iPhone 17 Pro, el cual tiene triple cámara de 48MP, procesador Bionic A19 Pro y una poderosa batería con carga rápida de 40W.
Por su parte, Samsung tiene uno de los equipos Android más poderosos, el Galaxy S25 Ultra, un equipo diseñado en titanio que además posee el Snapdragon 8 Elite, además de cámaras de 200MP con calidad 8K y funciones con Inteligencia Artificial generativa.
¿Cuál de estos dos equipos deberías comprar este 2025? Hoy te revelaremos todas las especificaciones de ambos equipos, para que de esta forma sepas cuál te conviene más. Para ello hemos elaborado un cuadro que debes de considerar para saber si el iPhone 17 Pro o Galaxy S25 Ultra son una excelente alternativa.
iPhone 17 Pro vs. Galaxy S25 Ultra: versus de características
A continuación te vamos a dejar un cuadro comparativo en el que verás todas las especificaciones técnicas que debes tener en cuenta, antes de comprar un teléfono. Vale decir su pantalla, procesador, cámaras, batería y precio. De esta forma tú mismo sabrás si el iPhone 17 Pro de Apple o el Galaxy S25 Ultra de Samsung vale la pena comprar.
|Características
|iPhone 17 Pro
|Galaxy S25 ULTRA
|Dimensiones
|15 x 7,19 x 0,88 cm
|162,8 x 77,6 x 8,2mm
|Peso
|207 gramos
|218 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,3 pulgadas
Panel OLED Super Retina XDR
406 ppp
|6,9 pulgadas
Resolución Quad HD+
AMOLED LTPO
120 Hz
Gorilla Glass Armor 2
|Resolución y densidad
|2.622 x 1.206 píxeles
|3120 x 1440 pixeles
|Procesador
|Apple A19 Pro
|Snapdragon 8 ELITE by Galaxy
|Memoria RAM
|12 GB RAM
|12 GB
|Sistema operativo
|iOS 26
|One UI 7.0 - Android 15
|Almacenamiento interno
|256 y 512 GB / 1 TB
|256GB/ 512 GB/ 1TB
|Cámaras
|Principal: 48 Mpx f/1,78, sensor estabilizado
Gran angular: 48 Mpx f/2,2
Teleobjetivo 4x óptico de 48 Mpx, sensor estabilizado y
Selfie: 18 MP, f/1.9
|Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 50 MP, f/1.9
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Batería
|3988 mAh o 4252 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C
|5.000mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
|Precio
|Desde 1100 dólares, 3840 soles
|Desde 1000 dólares, 3500 soles
|Otros detalles
| Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Certificación IP68
|5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
S-Pen integrado
Samsung Dex
