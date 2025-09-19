Problemas de batería con el iOS 26: cómo mejorar la duración de la batería del iPhone

Una de las recomendaciones de los expertos es no instalar las nuevas actualizaciones, sino que se debe esperar unos días para esperar el reporte de los problemas. Por ello, miles de usuarios están buscando la solución para el problema de duración de batería y es que algunas opciones puede 'devorar' la energía fácilmente.

PUEDES VER: Todos los celulares Samsung que recibirán la actualización One UI 8 este 2025

Problemas de batería con el iOS 26

Debido a la alta cantidad de reportes que se han presentado, Apple afirma que la descarga de la batería es "normal" después de haberse llevado a cabo una gran actualización que llega con el cambio de la interfaz y más herramientas. Esto es todo lo que necesitas saber para solucionarlo.

Los iPhone se renueva considerablemente cada vez que reciben una actualización de Apple. Esto hace que el dispositivo trabaje más arduamente en segundo plano para reindexar archivos, actualizar aplicación, entre otros. Con ello, se consumirá más batería de lo habitual.

Cómo reducir el consumo de batería en iOS 26

Con la nueva actualización del iOS 26, también se anunció la integración del modo de Energía Adaptable. Cuando se activa, se prolonga la carga atenuando la pantalla y esto activa el modo de bajo consumo cuando llegue al 20%. También existen algunos trucos que puedes empezar a aplicar para que no se consuma tu batería rápidamente.

Haz un seguimiento de tus aplicaciones: desde Ajustes, anda a Batería y verás las más dañinas. Si encuentras una que consume el 40% de la batería, entonces, encontraste el problema.

Gestiona mejor el uso de Wi-Fi: tener activado el Wi-Fi puede consumir aún más tu batería. Es fácil de verificar y te ayudará a cuidar tu batería por mucho tiempo.