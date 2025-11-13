¿Dónde ver Venezuela vs Australia EN VIVO? Canales que transmiten amistoso por fecha FIFA

Se viene el partido amistoso entre Venezuela vs Australia, que se disputa este viernes 14 de noviembre y se jugará en el Shell Energy Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Houston. Conoce en qué canal o plataformas de streaming puedes ver el encuentro.

¿Dónde ver Venezuela vs Australia?

El partido amistoso será transmitido por el canal Televen para todo el territorio venezolano. Asimismo, en Estados Unidos puedes seguirlo por FOX Sports, FOX Deportes y Fanatiz.

¿Qué canal es Venezuela vs Australia?

Puedes sintonizar Televen a través del canal 10. Además estará disponible en el canal 22 y 1022 (HD) de Inter y 790 de ViX.

Venezuela vs Australia: previa del partido

La 'Vinotinto' no pudo clasificar al Mundial 2026 tras esa dolorosa caída ante Colombia por 6-3 como local y ahora piensa en el proceso para el 2030, con recambio generacional incluido.

El técnico interino del conjunto sudamericano es Fernando Aristeguieta, quien ha decidido no convocar a sus principales figuras como Josef Martínez, Jon Aramburu y Yeferson Soteldo.

Venezuela apunta al proceso para el Mundial 2030.

Por su parte, los 'socceroos' se alistan para disputar su sexta justa mundalista de forma consecutiva tras una brillante campaña en las Eliminatorias de Asia.