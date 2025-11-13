¿A qué hora juega Venezuela vs Australia en partido amistoso internacional?

Después de quedar eliminada del Mundial 2026 en las Clasificatorias Sudamericanas, Venezuela se prepara para una nueva etapa frente a la selección australiana en un duelo amistoso internacional por fecha FIFA que se disputará este viernes 14 de noviembre en el Shell Energy Stadium de Estados Unidos. Conoce los horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.

¿A qué hora juega Venezuela vs Australia?

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 10:30 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 9:30 p.m.

México: 8:30 p.m.

Estados Unidos: 9: 30 p.m. (Miami y Nueva York) y 06:30 p.m. (Los Ángeles)

España: 3:30 a.m. (sábado 15 de noviembre)

Venezuela vs Australia: previa del partido

Venezuela disputará este encuentro ante Australia como un nuevo comienzo y preparación al proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2030, mientras que el cuadro de Oceanía se prepara para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Después de ganar 2-1 a Arabia Saudita, Australia logró su clasificación a la nueva edición de la cita mundialista, por lo que llega a este amistoso internacional con un mejor rendimiento que el de su similar venezolano.

Mientras tanto, Venezuela cayó goleada 6-3 por Colombia en condición de local y no pudo obtener su cupo al repechaje, el cual fue logrado por Bolivia.

En los últimos 5 duelos, la selección australiana consiguió 4 victorias y 1 sola derrota. El país que logró vencer a los Socceroos fue Estados Unidos, mientras que sus víctimas fueron Canadá, Nueva Zelanda y Arabia Saudita.

En el último partido, la selección venezolana llega con 4 derrotas y una sola victoria. Los equipos que vencieron al combinado vinotinto fueron Argentina, Colombia y Uruguay, mientras que el único equipo al que lograron vencer fue Bolivia.