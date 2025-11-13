0
EN VIVO
Ecuador vs. Canadá EN DIRECTO amistoso

¿A qué hora juega Venezuela vs Australia en partido amistoso internacional?

La selección de Venezuela se enfrenta a su similar Australia en amistoso internacional por fecha FIFA desde el Shell Energy Stadium de Estados Unidos. Repasa horarios para seguir el partido.

Luis Blancas
Venezuela enfrenta a Australia en amistoso por fecha FIFA
Venezuela enfrenta a Australia en amistoso por fecha FIFA | Composición: Líbero
COMPARTIR

Después de quedar eliminada del Mundial 2026 en las Clasificatorias Sudamericanas, Venezuela se prepara para una nueva etapa frente a la selección australiana en un duelo amistoso internacional por fecha FIFA que se disputará este viernes 14 de noviembre en el Shell Energy Stadium de Estados Unidos. Conoce los horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.

Venezuela y Australia se enfrentan en Houston por amistoso internacional

PUEDES VER: ¿Dónde ver Venezuela vs Australia EN VIVO? Canales que transmiten amistoso por fecha FIFA

¿A qué hora juega Venezuela vs Australia?

  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:30 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 10:30 p.m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 9:30 p.m.
  • México: 8:30 p.m.
  • Estados Unidos: 9: 30 p.m. (Miami y Nueva York) y 06:30 p.m. (Los Ángeles)
  • España: 3:30 a.m. (sábado 15 de noviembre)

Venezuela vs Australia: previa del partido

Venezuela disputará este encuentro ante Australia como un nuevo comienzo y preparación al proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2030, mientras que el cuadro de Oceanía se prepara para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Después de ganar 2-1 a Arabia Saudita, Australia logró su clasificación a la nueva edición de la cita mundialista, por lo que llega a este amistoso internacional con un mejor rendimiento que el de su similar venezolano.

Mientras tanto, Venezuela cayó goleada 6-3 por Colombia en condición de local y no pudo obtener su cupo al repechaje, el cual fue logrado por Bolivia.

En los últimos 5 duelos, la selección australiana consiguió 4 victorias y 1 sola derrota. El país que logró vencer a los Socceroos fue Estados Unidos, mientras que sus víctimas fueron Canadá, Nueva Zelanda y Arabia Saudita.

En el último partido, la selección venezolana llega con 4 derrotas y una sola victoria. Los equipos que vencieron al combinado vinotinto fueron Argentina, Colombia y Uruguay, mientras que el único equipo al que lograron vencer fue Bolivia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Ecuador vs. Canadá EN VIVO por El Canal del Fútbol: transmisión del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano