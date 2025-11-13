- Hoy:
¿A qué hora juega Venezuela vs Australia en partido amistoso internacional?
La selección de Venezuela se enfrenta a su similar Australia en amistoso internacional por fecha FIFA desde el Shell Energy Stadium de Estados Unidos. Repasa horarios para seguir el partido.
Después de quedar eliminada del Mundial 2026 en las Clasificatorias Sudamericanas, Venezuela se prepara para una nueva etapa frente a la selección australiana en un duelo amistoso internacional por fecha FIFA que se disputará este viernes 14 de noviembre en el Shell Energy Stadium de Estados Unidos. Conoce los horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.
¿A qué hora juega Venezuela vs Australia?
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:30 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 10:30 p.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 9:30 p.m.
- México: 8:30 p.m.
- Estados Unidos: 9: 30 p.m. (Miami y Nueva York) y 06:30 p.m. (Los Ángeles)
- España: 3:30 a.m. (sábado 15 de noviembre)
Venezuela vs Australia: previa del partido
Venezuela disputará este encuentro ante Australia como un nuevo comienzo y preparación al proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2030, mientras que el cuadro de Oceanía se prepara para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
Después de ganar 2-1 a Arabia Saudita, Australia logró su clasificación a la nueva edición de la cita mundialista, por lo que llega a este amistoso internacional con un mejor rendimiento que el de su similar venezolano.
Mientras tanto, Venezuela cayó goleada 6-3 por Colombia en condición de local y no pudo obtener su cupo al repechaje, el cual fue logrado por Bolivia.
En los últimos 5 duelos, la selección australiana consiguió 4 victorias y 1 sola derrota. El país que logró vencer a los Socceroos fue Estados Unidos, mientras que sus víctimas fueron Canadá, Nueva Zelanda y Arabia Saudita.
En el último partido, la selección venezolana llega con 4 derrotas y una sola victoria. Los equipos que vencieron al combinado vinotinto fueron Argentina, Colombia y Uruguay, mientras que el único equipo al que lograron vencer fue Bolivia.
