Venezuela vs. Australia EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver amistoso por fecha FIFA

Pronóstico de buen partido en Estados Unidos este viernes 13 de noviembre, cuando Venezuela vs. Australia sean los protagonistas de un esperado amistoso desde el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, a partir de las 20:30 horas local (22:30 en territorio venezolano y 21:30 de Perú), con transmisión EN VIVO vía Televen. Entérate de lo más resaltante del cotejo.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Australia?

El encuentro que sostendrá la 'Vinotinto' con los 'Socceroos' por la fecha FIFA de noviembre está pactado para dar inicio a las 20:30 horas de Houston, Estados Unidos (22:30 de Venezuela y 21:30 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Australia.

México: 20:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 21:30 horas

Bolivia, Venezuela: 22:30 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 22:30 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 23:30 horas

Australia: 13:30 horas del 15 de noviembre

¿Dónde ver Venezuela vs. Australia EN VIVO?

Si quieres seguir todas las incidencias del compromiso amistoso entre Venezuela vs. Australia, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de Televen solo en territorio llanero. Asimismo, Fanatiz será el encargado de pasar la contienda vía streaming en Estados Unidos y Canadá.

Venezuela vs. Canadá: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, ambos equipos son parejos en cuanto a nivel, pero los pronósticos dan a Australia como ligeramente favorito para llevarse el triunfo ante Venezuela en tierras estadounidenses. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Venezuela Empate Australia Betsson 3.15 3.25 2.22 Bet365 2.87 3.40 2.30 Betano 3.20 3.20 2.25 Te Apuesto 2.81 3.03 2.21 Apuesta Total 3.10 3.20 2.25 Meridianbet 2.94 3.13 2.25

Venezuela vs. Australia: posibles alineaciones

Venezuela: Wuilker Faríñez; Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Luis Balbo, Ronald Hernández; Telasco Segovia, Christian Cásseres, Jorge Yriarte, Keiber Lamadrid; Kevin Kelsy, Alejandro Marqués. DT: Fernando Aristeguieta.

Australia: Mathew Ryan; Jason Geria, Milos Degenek, Kye Rowles, Callum Elder; Cameron Devlin, Jackson Irvine, Riley McGree; Martin Boyle, Craig Goodwin, Nicholas D'Agostino. DT: Tony Popovic.

Venezuela: últimos resultados

Argentina 1-0 Venezuela | amistoso octubre 2025

Venezuela 3-6 Colombia | fecha 18 Eliminatorias 2026

Argentina 3-0 Venezuela | fecha 17 Eliminatorias 2026

Uruguay 2-0 Venezuela | fecha 16 Eliminatorias 2026

Venezuela 2-0 Bolivia | fecha 15 Eliminatorias 2026

Australia: últimos resultados

Estados Unidos 2-1 Australia | amistoso octubre 2025

Canadá 0-1 Australia | amistoso octubre 2025

Nueva Zelanda 1-3 Australia | amistoso setiembre 2025

Australia 1-0 Nueva Zelanda | amistoso setiembre 2025

Arabia Saudita 1-2 Australia | fecha 10 ronda 3 Eliminatorias AFC 2026

Venezuela vs. Australia: historial

Esta será la segunda vez que ambos equipos se verán las caras en toda su historia. El único enfrentamiento entre Venezuela y Australia data del 19 de febrero del 2004, cuando en un amistoso disputado en Caracas, la 'Vinotinto' y los 'Socceroos' igualaron 1-1 con goles de Paul Agostino (18') y Juan Arango (90').

¿En qué estadio juega Venezuela vs. Australia?

El escenario donde Venezuela y Australia midan fuerzas en partido amistoso internacional por fecha FIFA de noviembre será el Shell Energy Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad estadounidense de Houston, Texas, y que cuenta con una capacidad total para 22 mil 039 espectadores.