Venezuela vs. Australia EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver amistoso por fecha FIFA
Venezuela y Australia se enfrentan este viernes en Houston en partido amistoso internacional por fecha FIFA. Conoce todo lo relacionado al encuentro.
Pronóstico de buen partido en Estados Unidos este viernes 13 de noviembre, cuando Venezuela vs. Australia sean los protagonistas de un esperado amistoso desde el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, a partir de las 20:30 horas local (22:30 en territorio venezolano y 21:30 de Perú), con transmisión EN VIVO vía Televen. Entérate de lo más resaltante del cotejo.
¿A qué hora juega Venezuela vs. Australia?
El encuentro que sostendrá la 'Vinotinto' con los 'Socceroos' por la fecha FIFA de noviembre está pactado para dar inicio a las 20:30 horas de Houston, Estados Unidos (22:30 de Venezuela y 21:30 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Australia.
- México: 20:30 horas
- Colombia, Ecuador, Perú: 21:30 horas
- Bolivia, Venezuela: 22:30 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 22:30 horas
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 23:30 horas
- Australia: 13:30 horas del 15 de noviembre
¿Dónde ver Venezuela vs. Australia EN VIVO?
Si quieres seguir todas las incidencias del compromiso amistoso entre Venezuela vs. Australia, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de Televen solo en territorio llanero. Asimismo, Fanatiz será el encargado de pasar la contienda vía streaming en Estados Unidos y Canadá.
Venezuela vs. Canadá: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Sobre el papel, ambos equipos son parejos en cuanto a nivel, pero los pronósticos dan a Australia como ligeramente favorito para llevarse el triunfo ante Venezuela en tierras estadounidenses. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.
|Casas de apuestas
|Venezuela
|Empate
|Australia
|Betsson
|3.15
|3.25
|2.22
|Bet365
|2.87
|3.40
|2.30
|Betano
|3.20
|3.20
|2.25
|Te Apuesto
|2.81
|3.03
|2.21
|Apuesta Total
|3.10
|3.20
|2.25
|Meridianbet
|2.94
|3.13
|2.25
Venezuela vs. Australia: posibles alineaciones
Venezuela: Wuilker Faríñez; Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Luis Balbo, Ronald Hernández; Telasco Segovia, Christian Cásseres, Jorge Yriarte, Keiber Lamadrid; Kevin Kelsy, Alejandro Marqués. DT: Fernando Aristeguieta.
Australia: Mathew Ryan; Jason Geria, Milos Degenek, Kye Rowles, Callum Elder; Cameron Devlin, Jackson Irvine, Riley McGree; Martin Boyle, Craig Goodwin, Nicholas D'Agostino. DT: Tony Popovic.
Venezuela: últimos resultados
- Argentina 1-0 Venezuela | amistoso octubre 2025
- Venezuela 3-6 Colombia | fecha 18 Eliminatorias 2026
- Argentina 3-0 Venezuela | fecha 17 Eliminatorias 2026
- Uruguay 2-0 Venezuela | fecha 16 Eliminatorias 2026
- Venezuela 2-0 Bolivia | fecha 15 Eliminatorias 2026
Australia: últimos resultados
- Estados Unidos 2-1 Australia | amistoso octubre 2025
- Canadá 0-1 Australia | amistoso octubre 2025
- Nueva Zelanda 1-3 Australia | amistoso setiembre 2025
- Australia 1-0 Nueva Zelanda | amistoso setiembre 2025
- Arabia Saudita 1-2 Australia | fecha 10 ronda 3 Eliminatorias AFC 2026
Venezuela vs. Australia: historial
Esta será la segunda vez que ambos equipos se verán las caras en toda su historia. El único enfrentamiento entre Venezuela y Australia data del 19 de febrero del 2004, cuando en un amistoso disputado en Caracas, la 'Vinotinto' y los 'Socceroos' igualaron 1-1 con goles de Paul Agostino (18') y Juan Arango (90').
¿En qué estadio juega Venezuela vs. Australia?
El escenario donde Venezuela y Australia midan fuerzas en partido amistoso internacional por fecha FIFA de noviembre será el Shell Energy Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad estadounidense de Houston, Texas, y que cuenta con una capacidad total para 22 mil 039 espectadores.
