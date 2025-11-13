0

Venezuela vs. Australia EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver amistoso por fecha FIFA

Venezuela y Australia se enfrentan este viernes en Houston en partido amistoso internacional por fecha FIFA. Conoce todo lo relacionado al encuentro.

Mauricio Ubillus
Venezuela se enfrenta en amistoso internacional a Australia en Houston.
Venezuela se enfrenta en amistoso internacional a Australia en Houston. | Composición Líbero
COMPARTIR

Pronóstico de buen partido en Estados Unidos este viernes 13 de noviembre, cuando Venezuela vs. Australia sean los protagonistas de un esperado amistoso desde el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, a partir de las 20:30 horas local (22:30 en territorio venezolano y 21:30 de Perú), con transmisión EN VIVO vía Televen. Entérate de lo más resaltante del cotejo.

Argentina vs Angola se miden por un emocionante amistoso internacional en Luanda

PUEDES VER: Argentina vs Angola EN VIVO por amistoso internacional: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

¿A qué hora juega Venezuela vs. Australia?

El encuentro que sostendrá la 'Vinotinto' con los 'Socceroos' por la fecha FIFA de noviembre está pactado para dar inicio a las 20:30 horas de Houston, Estados Unidos (22:30 de Venezuela y 21:30 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Australia.

  • México: 20:30 horas
  • Colombia, Ecuador, Perú: 21:30 horas
  • Bolivia, Venezuela: 22:30 horas
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 22:30 horas
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 23:30 horas
  • Australia: 13:30 horas del 15 de noviembre

¿Dónde ver Venezuela vs. Australia EN VIVO?

Si quieres seguir todas las incidencias del compromiso amistoso entre Venezuela vs. Australia, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de Televen solo en territorio llanero. Asimismo, Fanatiz será el encargado de pasar la contienda vía streaming en Estados Unidos y Canadá.

Venezuela vs. Canadá: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, ambos equipos son parejos en cuanto a nivel, pero los pronósticos dan a Australia como ligeramente favorito para llevarse el triunfo ante Venezuela en tierras estadounidenses. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestasVenezuelaEmpateAustralia
Betsson3.153.252.22
Bet3652.873.402.30
Betano3.203.202.25
Te Apuesto2.813.032.21
Apuesta Total3.103.202.25
Meridianbet2.943.132.25

Venezuela vs. Australia: posibles alineaciones

Venezuela: Wuilker Faríñez; Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Luis Balbo, Ronald Hernández; Telasco Segovia, Christian Cásseres, Jorge Yriarte, Keiber Lamadrid; Kevin Kelsy, Alejandro Marqués. DT: Fernando Aristeguieta.

Australia: Mathew Ryan; Jason Geria, Milos Degenek, Kye Rowles, Callum Elder; Cameron Devlin, Jackson Irvine, Riley McGree; Martin Boyle, Craig Goodwin, Nicholas D'Agostino. DT: Tony Popovic.

Venezuela: últimos resultados

  • Argentina 1-0 Venezuela | amistoso octubre 2025
  • Venezuela 3-6 Colombia | fecha 18 Eliminatorias 2026
  • Argentina 3-0 Venezuela | fecha 17 Eliminatorias 2026
  • Uruguay 2-0 Venezuela | fecha 16 Eliminatorias 2026
  • Venezuela 2-0 Bolivia | fecha 15 Eliminatorias 2026

Australia: últimos resultados

  • Estados Unidos 2-1 Australia | amistoso octubre 2025
  • Canadá 0-1 Australia | amistoso octubre 2025
  • Nueva Zelanda 1-3 Australia | amistoso setiembre 2025
  • Australia 1-0 Nueva Zelanda | amistoso setiembre 2025
  • Arabia Saudita 1-2 Australia | fecha 10 ronda 3 Eliminatorias AFC 2026

Venezuela vs. Australia: historial

Esta será la segunda vez que ambos equipos se verán las caras en toda su historia. El único enfrentamiento entre Venezuela y Australia data del 19 de febrero del 2004, cuando en un amistoso disputado en Caracas, la 'Vinotinto' y los 'Socceroos' igualaron 1-1 con goles de Paul Agostino (18') y Juan Arango (90').

¿En qué estadio juega Venezuela vs. Australia?

El escenario donde Venezuela y Australia midan fuerzas en partido amistoso internacional por fecha FIFA de noviembre será el Shell Energy Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad estadounidense de Houston, Texas, y que cuenta con una capacidad total para 22 mil 039 espectadores.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. ¡Oficial! Wilder Cartagena firmó por histórico club para el 2026: "En casa"

  2. Con Cristiano Ronaldo expulsado, Portugal cayó 2-0 ante Irlanda y complica sus chanches del Mundial

  3. Bolivia vs. Corea del Sur EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver amistoso internacional

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano