0
EN VIVO
Valentina Shevchenko vs Weili Zhang en UFC 322

Italia vs. Noruega EN VIVO vía ESPN: alineaciones, hora y dónde ver Eliminatorias 2026

Mira la transmisión del partido entre Italia vs. Noruega EN VIVO por la fecha 8 de las Eliminatorias Europeas 2026, este domingo 16 de noviembre.

Francisco Esteves
Italia vs Noruega EN VIVO.
Italia vs Noruega EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Desde el Estadio San Siro, Italia va por la hazaña ante Noruega este domingo 16 de noviembre por la fecha 8 del Grupo I de las Eliminatorias Europeas 2026. El partido iniciará a las 14.45 horas y contará con transmisión de ESPN, por lo que te brindamos todos los detalles para que disfrutes del compromiso rumbo a la Copa del Mundo del próximo año.

Guillermo Viscarra y una emotiva publicación.

PUEDES VER: Guillermo Viscarra y su emotivo mensaje de despedida tras partido con selección boliviana

Los italianos necesitan un milagro para clasificar directamente al Mundial ya que marchan segundos con 18 puntos y el elenco de Erling Haaland y compañía líderes con 21. El problema para los dirigidos por Gennaro Gattuso radica en que así igualen en unidades, los noruegos tienen +29 de diferencia de gol, mientras que ellos apenas +12. Es decir, la tetracampeona del mundo debe vencer por lo menos 9-0 para conseguir su boleto a Norteamérica.

Mundial 2026

Noruega está prácticamente clasificada al Mundial 2026.

En el partido disputado en Oslo, Noruega se llevó el triunfo por 3-0 gracias a los goles de Alexander Sorloth, Antonio Nusa y Erling Haaland. Precisamente este triunfo es el motivo por el cual el conjunto comandado por Ståle Solbakken es líder absoluto de su zona por encima de Italia.

Italia vs. Noruega: horarios del partido

Te dejamos la hora dependiendo tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 13.45 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 14.45 horas
  • Bolivia y Venezuela: 15.45 horas
  • Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 16.45 horas

¿Dónde ver EN VIVO Italia vs. Noruega?

La transmisión del partido entre Italia vs. Noruega por las Eliminatorias 2026 se llevará a cabo mediante ESPN para toda Sudamérica y Sky Sports en México. Asimismo, si quieres ver el compromiso totalmente online puedes hacerlo vía Disney Plus si cuentas con una suscripción pagada a la conocida plataforma de streaming internacional.

Italia vs. Noruega: posibles alineaciones

  • Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Cambiaso, Tonali, Barella, Locatelli, Dimarco, Raspadori, Retegui.
  • Noruega: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Bobb, Berge, Berg, Nusa, Haaland, Sorloth.

Últimos 5 partidos de Italia

Estos fueron los últimos cinco partidos de Italia:

  • Moldavia 0-2 Italia
  • Italia 3-0 Israel
  • Estonia 1-3 Italia
  • Israel 4-5 Italia
  • Italia 5-0 Estonia

Últimos 5 partidos de Noruega

Estos fueron los últimos cinco partidos de Noruega:

  • Noruega 4-1 Estonia
  • Noruega 1-1 Nueva Zelanda
  • Noruega 5-0 Israel
  • Noruega 11-1 Moldavia
  • Noruega 1-0 Finlandia

Italia vs. Noruega: historial

En total se han enfrentado 16 veces a lo largo de la historia, contando amistosos y todo tipo de competiciones. En ese lapso, Italia se llevó 8 victorias, Noruega ganó 4 veces y empataron en otras 4 oportunidades. Pese a que el historial está a favor de los italianos, el último enfrentamiento directo terminó 3-0 a favor de los noruegos.

¿En qué estadio juega Italia vs. Noruega?

El partido se jugará en el Estadio Giuseppe Meazza, también conocido como San Siro, ubicado en la ciudad de Milán, Italia, en el barrio homónimo de San Siro. Este enorme escenario tiene capacidad para albergar a un total de 75,817 espectadores en sus tribunas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Guillermo Viscarra y su emotivo mensaje de despedida tras partido con selección boliviana

  2. Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO por Gol Caracol: transmisión del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano