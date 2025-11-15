Partidos de hoy EN VIVO, domingo 16 de noviembre: programación, horarios y canales de TV

El fútbol no se detiene HOY domingo 16 de noviembre. Los países luchan para lograr el cupo al Mundial 2026. Además, hay ligas, como la Argentina o la Liga 1, que no paralizaron y nos traerán emotivos compromisos.

Partidos de hoy por la Clasificación al Mundial 2026 - ÁFRICA

Hora Partido Canal 14:00 Nigeria vs. RD Congo FIFA +

Partidos de hoy por la clasificación al Mundial 2026 - EUROPA

Horarios Partidos Canales 9:00 Hungría vs. Irlanda Disney Plus 9:00 Portugal vs. Armenia ESPN vs. Disney Plus 12:00 Albania vs. Inglaterra Disney Plus 12:00 Azerbaiyán vs. Francia Disney Plus 12:00 Serbia vs. Letonia Disney Plus 12:00 Ucrania vs. Islandia Disney Plus 14:45 Israel vs. Maldavia Disney Plus 14:45 Italia vs. Noruega ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 1

Hora Partido Canal 15:00 Sport Boys vs. Alianza Atlético GOLPERU

Partidos de hoy por la Liga 2

Hora Partido Canal 13:00 Moquegua vs. César Vallejo ATV

Partidos de hoy por la Copa Perú

Hora Partido Canal 14:30 Minas vs. ANBA Perú

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

Horarios Partidos Canales 15:00 Instituto vs. Talleres Bet 365, TyC Sports Internacional 15:00 Vélez Sarsfield vs. River Plate Disney Plus y TyC Sports Internacional 18:15 Boca Juniors vs. Tigre ESPN y Disney Plus 18:15 Central Córdoba vs. Banfield Disney Plus y ESPN 2 18:15 Estudiantes vs. Argentinos Jrs. Bet365 y TNT Sports 18:15 Newell's vs. Racing TyC Sports y Bet365

Partidos de hoy por la Copa Simón Bolívar

Horarios Partidos Canales 11:00 San Juan FC vs. U Sucre 14:30 Real Potosí vs. 1 de Mayo

Partidos de hoy por la Copa Paceña

Hora Partido Canal 14:00 Blooming vs Universitario de Vinto

Partidos de hoy por el Brasileirao

Hora Partido Canal 17:00 RB Bragantino vs. Atlético Mineiro Fanatiz Internacional y Bet 365

Partidos de hoy por la Copa Colombia

Hora Partido Canal 17:00 América de Cali vs. Atlético Nacional Win + Futbol

Partidos de hoy por la Copa Paraguay

Hora Partido Canal 16:00 2 de Mayo vs. General Caballero JLM Tigo Sports Paraguay

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

Hora Partido Canal 18:15 Alianza vs. San Francisco

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Hora Partidos Canal 16:00 Liverpool vs. Peñarol GOLTV y Disney Plus

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.