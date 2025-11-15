0
EN VIVO
Valentina Shevchenko vs Weili Zhang en UFC 322

Partidos de hoy EN VIVO, domingo 16 de noviembre: programación, horarios y canales de TV

Programación completa de los partidos que se realizarán HOY domingo 16 de noviembre: Clasificación para el Mundial 2026, Liga Argentina, Liga 1 y etc.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY domingo 16 de noviembre.
Programación de partidos que se realizarán HOY domingo 16 de noviembre.
El fútbol no se detiene HOY domingo 16 de noviembre. Los países luchan para lograr el cupo al Mundial 2026. Además, hay ligas, como la Argentina o la Liga 1, que no paralizaron y nos traerán emotivos compromisos.

Francia y Azerbaiyán se enfrentan en Baku por la fecha final de las Eliminatorias Europeas.

Partidos de hoy por la Clasificación al Mundial 2026 - ÁFRICA

HoraPartidoCanal
14:00Nigeria vs. RD CongoFIFA +

Partidos de hoy por la clasificación al Mundial 2026 - EUROPA

HorariosPartidosCanales
9:00Hungría vs. IrlandaDisney Plus
9:00Portugal vs. ArmeniaESPN vs. Disney Plus
12:00Albania vs. InglaterraDisney Plus
12:00Azerbaiyán vs. FranciaDisney Plus
12:00Serbia vs. LetoniaDisney Plus
12:00Ucrania vs. IslandiaDisney Plus
14:45Israel vs. MaldaviaDisney Plus
14:45Italia vs. NoruegaESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 1

HoraPartidoCanal
15:00Sport Boys vs. Alianza AtléticoGOLPERU

Partidos de hoy por la Liga 2

HoraPartidoCanal
13:00Moquegua vs. César VallejoATV

Partidos de hoy por la Copa Perú

HoraPartidoCanal
14:30Minas vs. ANBA Perú

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

HorariosPartidosCanales
15:00Instituto vs. TalleresBet 365, TyC Sports Internacional
15:00Vélez Sarsfield vs. River PlateDisney Plus y TyC Sports Internacional
18:15Boca Juniors vs. TigreESPN y Disney Plus
18:15Central Córdoba vs. BanfieldDisney Plus y ESPN 2
18:15Estudiantes vs. Argentinos Jrs.Bet365 y TNT Sports
18:15Newell's vs. RacingTyC Sports y Bet365

Partidos de hoy por la Copa Simón Bolívar

HorariosPartidosCanales
11:00San Juan FC vs. U Sucre
14:30Real Potosí vs. 1 de Mayo

Partidos de hoy por la Copa Paceña

HoraPartidoCanal
14:00Blooming vs Universitario de Vinto

Partidos de hoy por el Brasileirao

HoraPartidoCanal
17:00RB Bragantino vs. Atlético MineiroFanatiz Internacional y Bet 365

Partidos de hoy por la Copa Colombia

HoraPartidoCanal
17:00América de Cali vs. Atlético NacionalWin + Futbol

Partidos de hoy por la Copa Paraguay

HoraPartidoCanal
16:002 de Mayo vs. General Caballero JLMTigo Sports Paraguay

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HoraPartidoCanal
18:15Alianza vs. San Francisco

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidosCanal
16:00Liverpool vs. PeñarolGOLTV y Disney Plus

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

