Partidos de hoy EN VIVO, domingo 16 de noviembre: programación, horarios y canales de TV

El fútbol no se detiene HOY domingo 16 de noviembre. Los países luchan para lograr el cupo al Mundial 2026. Además, hay ligas, como la Argentina o la Liga 1, que no paralizaron y nos traerán emotivos compromisos.
Partidos de hoy por la Clasificación al Mundial 2026 - ÁFRICA
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Nigeria vs. RD Congo
|FIFA +
Partidos de hoy por la clasificación al Mundial 2026 - EUROPA
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Hungría vs. Irlanda
|Disney Plus
|9:00
|Portugal vs. Armenia
|ESPN vs. Disney Plus
|12:00
|Albania vs. Inglaterra
|Disney Plus
|12:00
|Azerbaiyán vs. Francia
|Disney Plus
|12:00
|Serbia vs. Letonia
|Disney Plus
|12:00
|Ucrania vs. Islandia
|Disney Plus
|14:45
|Israel vs. Maldavia
|Disney Plus
|14:45
|Italia vs. Noruega
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga 1
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Sport Boys vs. Alianza Atlético
|GOLPERU
Partidos de hoy por la Liga 2
|Hora
|Partido
|Canal
|13:00
|Moquegua vs. César Vallejo
|ATV
Partidos de hoy por la Copa Perú
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Minas vs. ANBA Perú
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Instituto vs. Talleres
|Bet 365, TyC Sports Internacional
|15:00
|Vélez Sarsfield vs. River Plate
|Disney Plus y TyC Sports Internacional
|18:15
|Boca Juniors vs. Tigre
|ESPN y Disney Plus
|18:15
|Central Córdoba vs. Banfield
|Disney Plus y ESPN 2
|18:15
|Estudiantes vs. Argentinos Jrs.
|Bet365 y TNT Sports
|18:15
|Newell's vs. Racing
|TyC Sports y Bet365
Partidos de hoy por la Copa Simón Bolívar
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|San Juan FC vs. U Sucre
|14:30
|Real Potosí vs. 1 de Mayo
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Blooming vs Universitario de Vinto
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|RB Bragantino vs. Atlético Mineiro
|Fanatiz Internacional y Bet 365
Partidos de hoy por la Copa Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|América de Cali vs. Atlético Nacional
|Win + Futbol
Partidos de hoy por la Copa Paraguay
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|2 de Mayo vs. General Caballero JLM
|Tigo Sports Paraguay
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Hora
|Partido
|Canal
|18:15
|Alianza vs. San Francisco
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partidos
|Canal
|16:00
|Liverpool vs. Peñarol
|GOLTV y Disney Plus
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.