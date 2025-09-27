Nos gusta este Xiaomi por 3 razones: precio barato, buen procesador e ideal para jugar

Xiaomi consiguió lo que nadie imaginó: opacó la presentación de los iPhone 17 con el lanzamiento de su nueva familia de celulares, los Xiaomi 17, los cuales prometen ser una verdadera revolución. Pero, la marca china cuenta con terminales en extremo potentes, pero con menor precio, como es el caso del POCO X7 Pro.

Pantalla, procesador y batería del POCO X7 Pro

Con un peso de 195 gramos, el POCO X7 Pro de presenta con una notable pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, con una gran resolución 1,5K de 2,712 x 1,220 píxeles, con una fluidez memorable con sus 120 hercios de tasa de refresco, compatible con contenido en Dolby Vision, brillo superior de 3,200 nits (supera al del iPhone 17 Pro Max), protección anticaídas con Corning Gorilla Glass 7i y resistencia al agua con certificación IP68.

Otra de las virtudes este teléfono de Xiaomi es su procesador, pues incluye el poderoso chip MediaTek Dimensity 8400 Ultra que corre a la perfección videojuegos pesados, aplicaciones que demandan muchos recursos del terminal, así como RAM en versiones de 8GB y 12GB, junto con memoria interna de 256GB y 512GB.

La autonomía del POCO X7 Pro es soberbia, pues cuenta con una enorme batería de 6,000mAh que te durará por dos días de uso continuo, y cuando necesites recargarlo, entonces cuenta con carga rápida de 90W, lo que garantiza que esté listo al 100 por ciento en unos 40 minutos.

Foto y video del POCO X7 Pro

El POCO X7 Pro representa una salto de calidad en este apartado respecto a la generación pasada, ya que nos topamos con un lente principal de 50 megapixeles con estabilización óptica con apertura f/1,5, así como un gran angular de 8 megapíxeles con apertura de f/2,2 y frontal de 20 megapíxeles con apertura f/2,2.

En cuanto al video, este celular nos presenta grabación a resolución máxima de 4k a 60fps, el cual hace un buen trabajo gracias a su estabilización y notable trabajo con los colores que capta en cada clip.

Sistema operativo del POCO X7 Pro

El POCO X7 Pro nos trae el HyperOS 2 basado en Android 15 como sistema operativo, además de contar con actualizaciones de 3 años para el software, así como 4 para los parches de seguridad.

Precio del POCO X7 Pro en 2025

Ahora que ya vimos las bondades del POCO X7 Pro, es hora de ir a comprar y estos son sus precios en: