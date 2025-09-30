0
Real Madrid vs Kairat Almaty por la Champions League
Cuánto cuesta y qué características tiene el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Este teléfono de Xiaomi fue presentado a inicios de este 2025 y sigue vigente como una de las versiones más potentes y baratas. Carga en 10 minutos y tiene cámara de 200MP.

Daniel Robles
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G es un teléfono de gama media alta que presume tener un procesador potente y precio reducido.
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G es un teléfono de gama media alta que presume tener un procesador potente y precio reducido. | Foto: composición/www.phonearena.com
No hay duda que los teléfonos de Xiaomi se han convertido en algunos de los equipos mejor valorados en el planeta. Y es que muchos usuarios asocian sus modelos con el lema "mejora calidad y bajo precio".

Si estás buscando un equipo que encaje en esta descripción, debes saber que el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G es una de las mejores versiones que puedes comprar este 2025. Tiene todo lo que buscas y su precio no supera los 300 dólares.

El Xiaomi 17 5G es uno de los teléfonos de gama alta más potentes que llega con Snapdragon 8 Gen 5 y cámaras LEICA.

PUEDES VER: Cuánto cuesta el Xiaomi 17 en dólares y cuáles son sus características

¿Qué características tiene el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G?

En primer lugar debes tener en cuenta que el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G pertenece a la gama media alta y pese a ello tiene características premium bastante definidas.

Su pantalla es de tipo AMOLED con 6.67 pulgadas y 120Hz de tasa de refresco. La resolución de este panel es de 2720 x 1220 pixeles, además de un brillo pico de 3000 nits y una protección Gorilla Glass Victus 2. Uno de los más resistentes.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Este es el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G. Foto: Xiaomi

Pero esto no es todo, ya que el Redmi Note 14 Pro+ 5G de Xiaomi tiene un procesador Snapdragon 7s Gen 3, acompañada de 12GB de rAM y 512GB de memoria interna. Por si fuera poco, su batería es de 5110 mAh y carga de 120W, lo que te permite tenerlo al 100% en solo 10 minutos o menos.

¿Qué tan buenas son las cámaras del Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G? Pues bien, en este caso tenemos un sensor de 200MP con OIS, lente gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 20MP. Videos en 4K a 30fps y fotografías en calidad de 200MP. Una buena alternativa barata.

Y si te preocupa el precio del Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, entonces estás de suerte ya que actualmente tiene un precio de 1196 soles o 340 dólares. El verdadero calidad y precio de este 2025.

Daniel Robles
