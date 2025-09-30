La mejor noticia | Por primera vez en años, EE. UU. aceptará nuevas solicitudes de DACA: ¿quiénes pueden aplicar?

Últimas noticias de DACA hoy 2025 | Funcionarios federales de inmigración de Estados Unidos han anunciado planes para reabrir el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) a nuevos solicitantes. Esta medida responde a una orden judicial y representa un avance importante en la prolongada batalla legal sobre la política instaurada en 2012 durante la administración Obama.

Actualmente, DACA protege de la deportación y otorga permisos de trabajo a más de medio millón de jóvenes conocidos como "Dreamers". La medida se implementará tan pronto como un juez federal emita las directrices finales.

¿Quiénes pueden aplicar para DACA?

Para calificar para DACA, los solicitantes, a menudo denominados "Dreamers" (inmigrantes que ingresaron al país ilegalmente o se quedaron más allá de sus visas cuando eran niños), deben cumplir con estrictos criterios de elegibilidad. Estos requisitos son cruciales para aquellos que buscan beneficiarse de la protección temporal contra la deportación y, en la mayoría de los casos, de la autorización de empleo:

Llegada y Edad: Demostrar que llegaron a EE. UU. antes de cumplir los 16 años y que lo hicieron antes de junio de 2007.

Demostrar que llegaron a EE. UU. antes de cumplir los 16 años y que lo hicieron antes de junio de 2007. Educación o Servicio: Haber estado inscrito en una escuela secundaria estadounidense o haberse alistado en las fuerzas armadas del país.

Haber estado inscrito en una escuela secundaria estadounidense o haberse alistado en las fuerzas armadas del país. Antecedentes Penales: Carecer de un historial criminal grave.

¿Qué está pasando con DACA hoy?

La reapertura del programa a nuevas solicitudes está directamente vinculada a una prolongada disputa legal, y una reciente decisión de la Corte de Apelaciones del 5.º Circuito ha creado una disparidad en los beneficios a nivel estatal. Aunque la corte confirmó el fallo del juez de distrito Andrew Hanen de que DACA es ilegal, limitó el impacto de la decisión:

Fuera de Texas: Los solicitantes aprobados en todos los estados, excepto Texas, serán elegibles para protección contra la deportación y permisos de trabajo por dos años, y serán considerados legalmente presentes en el país.

Los para protección contra la deportación y permisos de trabajo por dos años, y serán considerados legalmente presentes en el país. En Texas: Los residentes de Texas, estado que encabeza la demanda republicana contra el programa, solo serán elegibles para la suspensión de la deportación , pero no recibirán autorización de empleo ni serán considerados legalmente presentes en EE. UU.

El plan de aceptar nuevas solicitudes de DACA está supeditado a la orden del juez Hanen que dicte los próximos pasos en el caso. A pesar de los planes de reapertura, el futuro de DACA sigue siendo precario debido a la intensa batalla legal.