¡Oficial! Universitario jugará ante Gimnasia de Argentina en duelo internacional: fecha, hora y lugar
Universitario anunció en sus redes sociales que tendrá un importante partido de talla internacional frente a Gimnasia de Argentina. Revisa los detalles de este gran evento deportivo.
Universitario de Deportes tiene el objetivo de ser campeón en todas las disciplinas deportivas en las que se encuentra participando. El equipo mayor, es fuerte candidato a ser tricampeón, mientras que en la Liga Femenina, el plantel sigue en la lucha por ganar el título. En tanto, con miras a la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley, la escuadra de Francisco Hervás va por su revancha.
PUEDES VER: Delantero que pasó por el fútbol boliviano se ilusiona con jugar en Universitario: "Club muy grande"
Universitario enfrentará a Gimnasia de Argentina en partido internacional
Bajo esa premisa, el último martes, el club merengue hizo oficial que las 'Pumas' medirán fuerzas ante Gimnasia y Esgrima La Plata en lo que será su segunda noche de presentación en su historia. El evento tendrá como escenario principal el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos y se perfila para ser más que emocionante.
Según la publicación que realizó la 'U' en sus redes sociales, aquel choque se jugará este sábado 18 de octubre a partir de las 18:00 horas locales de Perú, en lo que sin duda será un 'termómetro' para el cuadro dirigido por el español Francisco Hervás, frente a un rival campeón de Argentina.
Universitario Vóley jugará ante Gimnasia en la Noche de las Pumas 2025/Foto: X
Universitario vs Gimnasia: cronograma de venta de entradas
De acuerdo a la información que publicó la institución estudiantil en su sitio web, el cronograma de venta de entradas con miras al encuentro amistoso internacional frente a Gimnasia dará inicio este 1 de octubre.
- Socios Cremas y Socio Adherente: miércoles 1 de octubre a partir de las 16:00 horas
- Hinchas cremas en general: jueves 2 de octubre desde las 16:00 horas
¿Cuándo inicia la Liga Peruana de Vóley 2025-26?
Tal y como había informado el presidente de la Federación Peruana de Vóley, Gino Vegas, a través de una entrevista con 'La Cátedra Deportes', la temporada 2025-26 de esta nueva edición del torneo, será el próximo 25 de octubre. Además, el Coliseo Miguel Grau del Callao fue el elegido para llevar a cabo la competición.
