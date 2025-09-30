¡Oficial! Universitario jugará ante Gimnasia de Argentina en duelo internacional: fecha, hora y lugar

Universitario de Deportes tiene el objetivo de ser campeón en todas las disciplinas deportivas en las que se encuentra participando. El equipo mayor, es fuerte candidato a ser tricampeón, mientras que en la Liga Femenina, el plantel sigue en la lucha por ganar el título. En tanto, con miras a la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley, la escuadra de Francisco Hervás va por su revancha.

Universitario enfrentará a Gimnasia de Argentina en partido internacional

Bajo esa premisa, el último martes, el club merengue hizo oficial que las 'Pumas' medirán fuerzas ante Gimnasia y Esgrima La Plata en lo que será su segunda noche de presentación en su historia. El evento tendrá como escenario principal el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos y se perfila para ser más que emocionante.

Según la publicación que realizó la 'U' en sus redes sociales, aquel choque se jugará este sábado 18 de octubre a partir de las 18:00 horas locales de Perú, en lo que sin duda será un 'termómetro' para el cuadro dirigido por el español Francisco Hervás, frente a un rival campeón de Argentina.

Universitario Vóley jugará ante Gimnasia en la Noche de las Pumas 2025/Foto: X

Universitario vs Gimnasia: cronograma de venta de entradas

De acuerdo a la información que publicó la institución estudiantil en su sitio web, el cronograma de venta de entradas con miras al encuentro amistoso internacional frente a Gimnasia dará inicio este 1 de octubre.

Socios Cremas y Socio Adherente: miércoles 1 de octubre a partir de las 16:00 horas

Hinchas cremas en general: jueves 2 de octubre desde las 16:00 horas

¿Cuándo inicia la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Tal y como había informado el presidente de la Federación Peruana de Vóley, Gino Vegas, a través de una entrevista con 'La Cátedra Deportes', la temporada 2025-26 de esta nueva edición del torneo, será el próximo 25 de octubre. Además, el Coliseo Miguel Grau del Callao fue el elegido para llevar a cabo la competición.