Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Clausura

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 1 de octubre: programación y dónde ver fútbol gratis

Programación de partidos en vivo a disputarse este miércoles 1 de octubre. Continúa la Champions League, Mundial Sub 20 y la Liga 1 de Perú.

Sandra Morales
Programación de partidos para ese miércoles 1 de octubre
Programación de partidos para ese miércoles 1 de octubre
Este miércoles 1 de octubre tenemos una gran programación de partidos en vivo en la agenda deportiva. En la Champions League, que se viene jugando la segunda jornada, Barcelona vs. PSG protagonizarán el duelo más importante de la fecha. Además, España no tiene margen de error en el Mundial sub 20 contra México. Revisa el horario y dónde ver la transmisión.

DT de Cardiff City habló sobre el nivel de Alexander Robertson tras superar su lesión

PUEDES VER: DT de Cardiff City dio rotundo comentario sobre Robertson tras estar en la mira de Perú: "Es una..."

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Alianza Atlético vs UniversitarioL1 Max, Fanatiz, FOX Deportes
20:30Alianza Lima vs Atlético GrauL1 Max, Fanatiz, FOX Deportes

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
11:45Union Saint-Gilloise vs NewcastleESPN, Disney+
11:45Qarabağ vs KøbenhavnESPN2, Disney+, Zapping
14:00Borussia Dortmund vs Athletic ClubDisney+, ESPN6
14:00Barcelona vs PSGESPN, Disney+
14:00Monaco vs Manchester CityESPN2, Disney+, Zapping
14:00Arsenal vs Olympiakos PiraeusDisney+, ESPN 5
14:00Napoli vs Sporting CPESPN 4, Disney+
14:00Bayer Leverkusen vs PSVDisney+, Fox Sports 2 Argentina
14:00Villarreal vs JuventusESPN3, Disney+

Partidos de hoy en Mundial Sub 20

HORARIOPARTIDOSTV
15:00España U20 vs Mexico U20 DIRECTV Sports, DGO
15:00Italia U20 vs Cuba U20DIRECTV Sports, DGO
18:00Argentina U20 vs AustraliaDIRECTV Sports, DGO
18:00Brasil U20 vs MorruecosDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Palmeiras vs Vasco da GamaFanatiz, Premiere, Zapping
17:00Mirassol vs RB Bragantino Fanatiz, Premiere, Zapping
17:00Sport Recife vs FluminenseFanatiz, Premiere, Zapping
17:30Internacional vs CorinthiansFanatiz, Premiere, Zapping
19:30Botafogo vs BahiaFanatiz, Premiere, Zapping
19:30Santos vs GrêmioFanatiz, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Leones del Norte vs EmelecDIRECTV Sports, DGO
19:00LDU Portoviejo vs Universidad CatólicaDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en AFC Champions League Two

HORARIOPARTIDOSTV
5:00Lion City Sailors vs Selangor
7:15Bangkok United vs PersibESPN, Watch ESPN
8:45Andijan vs Al AhliESPN
8:45Istiqlol vs Goa
11:00Esteghlal vs Muharraq
11:00Al Wihdat vs Al Wasl
13:15Khalidiya vs Arkadag
13:15Al Zawra'a vs Al NassrDisney+, Zapping

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Plaza Amador vs Real EspañaDisney+

Partidos de hoy en Copa Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
18:30Plaza Colonia vs AlbionDisney+

Partidos de hoy en Copa Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Once Caldas vs Deportivo PastoFanatiz
20:00Santa Fe vs MedellínFanatiz

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

