- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Atlético vs Universitario
- Alianza Lima vs Atlético Grau
- Barcelona vs PSG
- Monaco vs Manchester City
- Retiro AFP
Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 1 de octubre: programación y dónde ver fútbol gratis
Programación de partidos en vivo a disputarse este miércoles 1 de octubre. Continúa la Champions League, Mundial Sub 20 y la Liga 1 de Perú.
Este miércoles 1 de octubre tenemos una gran programación de partidos en vivo en la agenda deportiva. En la Champions League, que se viene jugando la segunda jornada, Barcelona vs. PSG protagonizarán el duelo más importante de la fecha. Además, España no tiene margen de error en el Mundial sub 20 contra México. Revisa el horario y dónde ver la transmisión.
PUEDES VER: DT de Cardiff City dio rotundo comentario sobre Robertson tras estar en la mira de Perú: "Es una..."
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Alianza Atlético vs Universitario
|L1 Max, Fanatiz, FOX Deportes
|20:30
|Alianza Lima vs Atlético Grau
|L1 Max, Fanatiz, FOX Deportes
Partidos de hoy en UEFA Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:45
|Union Saint-Gilloise vs Newcastle
|ESPN, Disney+
|11:45
|Qarabağ vs København
|ESPN2, Disney+, Zapping
|14:00
|Borussia Dortmund vs Athletic Club
|Disney+, ESPN6
|14:00
|Barcelona vs PSG
|ESPN, Disney+
|14:00
|Monaco vs Manchester City
|ESPN2, Disney+, Zapping
|14:00
|Arsenal vs Olympiakos Piraeus
|Disney+, ESPN 5
|14:00
|Napoli vs Sporting CP
|ESPN 4, Disney+
|14:00
|Bayer Leverkusen vs PSV
|Disney+, Fox Sports 2 Argentina
|14:00
|Villarreal vs Juventus
|ESPN3, Disney+
Partidos de hoy en Mundial Sub 20
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|España U20 vs Mexico U20
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Italia U20 vs Cuba U20
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Argentina U20 vs Australia
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Brasil U20 vs Morruecos
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Palmeiras vs Vasco da Gama
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|17:00
|Mirassol vs RB Bragantino
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|17:00
|Sport Recife vs Fluminense
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|17:30
|Internacional vs Corinthians
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|19:30
|Botafogo vs Bahia
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|19:30
|Santos vs Grêmio
|Fanatiz, Premiere, Zapping
Partidos de hoy en Copa Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Leones del Norte vs Emelec
|DIRECTV Sports, DGO
|19:00
|LDU Portoviejo vs Universidad Católica
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en AFC Champions League Two
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|5:00
|Lion City Sailors vs Selangor
|7:15
|Bangkok United vs Persib
|ESPN, Watch ESPN
|8:45
|Andijan vs Al Ahli
|ESPN
|8:45
|Istiqlol vs Goa
|11:00
|Esteghlal vs Muharraq
|11:00
|Al Wihdat vs Al Wasl
|13:15
|Khalidiya vs Arkadag
|13:15
|Al Zawra'a vs Al Nassr
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Plaza Amador vs Real España
|Disney+
Partidos de hoy en Copa Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|Plaza Colonia vs Albion
|Disney+
Partidos de hoy en Copa Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Once Caldas vs Deportivo Pasto
|Fanatiz
|20:00
|Santa Fe vs Medellín
|Fanatiz
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50