Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 1 de octubre: programación y dónde ver fútbol gratis

Este miércoles 1 de octubre tenemos una gran programación de partidos en vivo en la agenda deportiva. En la Champions League, que se viene jugando la segunda jornada, Barcelona vs. PSG protagonizarán el duelo más importante de la fecha. Además, España no tiene margen de error en el Mundial sub 20 contra México. Revisa el horario y dónde ver la transmisión.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIO PARTIDOS TV 18:00 Alianza Atlético vs Universitario L1 Max, Fanatiz, FOX Deportes 20:30 Alianza Lima vs Atlético Grau L1 Max, Fanatiz, FOX Deportes

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 11:45 Union Saint-Gilloise vs Newcastle ESPN, Disney+ 11:45 Qarabağ vs København ESPN2, Disney+, Zapping 14:00 Borussia Dortmund vs Athletic Club Disney+, ESPN6 14:00 Barcelona vs PSG ESPN, Disney+ 14:00 Monaco vs Manchester City ESPN2, Disney+, Zapping 14:00 Arsenal vs Olympiakos Piraeus Disney+, ESPN 5 14:00 Napoli vs Sporting CP ESPN 4, Disney+ 14:00 Bayer Leverkusen vs PSV Disney+, Fox Sports 2 Argentina 14:00 Villarreal vs Juventus ESPN3, Disney+

Partidos de hoy en Mundial Sub 20

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 España U20 vs Mexico U20 DIRECTV Sports, DGO 15:00 Italia U20 vs Cuba U20 DIRECTV Sports, DGO 18:00 Argentina U20 vs Australia DIRECTV Sports, DGO 18:00 Brasil U20 vs Morruecos DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Palmeiras vs Vasco da Gama Fanatiz, Premiere, Zapping 17:00 Mirassol vs RB Bragantino Fanatiz, Premiere, Zapping 17:00 Sport Recife vs Fluminense Fanatiz, Premiere, Zapping 17:30 Internacional vs Corinthians Fanatiz, Premiere, Zapping 19:30 Botafogo vs Bahia Fanatiz, Premiere, Zapping 19:30 Santos vs Grêmio Fanatiz, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Copa Ecuador

HORARIO PARTIDOS TV 16:00 Leones del Norte vs Emelec DIRECTV Sports, DGO 19:00 LDU Portoviejo vs Universidad Católica DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en AFC Champions League Two

HORARIO PARTIDOS TV 5:00 Lion City Sailors vs Selangor 7:15 Bangkok United vs Persib ESPN, Watch ESPN 8:45 Andijan vs Al Ahli ESPN 8:45 Istiqlol vs Goa 11:00 Esteghlal vs Muharraq 11:00 Al Wihdat vs Al Wasl 13:15 Khalidiya vs Arkadag 13:15 Al Zawra'a vs Al Nassr Disney+, Zapping

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIO PARTIDOS TV 19:00 Plaza Amador vs Real España Disney+

Partidos de hoy en Copa Uruguay

HORARIO PARTIDOS TV 18:30 Plaza Colonia vs Albion Disney+

Partidos de hoy en Copa Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 19:00 Once Caldas vs Deportivo Pasto Fanatiz 20:00 Santa Fe vs Medellín Fanatiz

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.