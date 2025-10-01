¡Inesperado! Conmebol abrió expediente disciplinario a Alianza Lima y Gorosito tras eliminación

Alianza Lima no han tenido su mejor semana, luego de haber quedado eliminados de la Copa Sudamérica 2025, tras caer ante la U de Chile en la vuelta de los cuartos de final y haber quedado prácticamente fuera de la pelea del Torneo Clausura. En medio de ello, la Conmebol sorprendió al anunciar la apertura de un expediente disciplinario contra los 'íntimos' y su DT Néstor Gorosito.

Mediante su portal oficial, el ente sudamericano informó que han abierto una serie de expediente tras los partidos de cuartos de final de sus torneos, donde destaca la presencia de Alianza Lima. De acuerdo con el organismo, el cuadro victoriano habría infringido tres artículo del Manual de Clubes de la Copa Sudamericana y dos del Código Disciplinario.

El primero corresponde a los artículos 5.1.5 y 5.1.5.1, que hacen mención al protocolo oficial de inicio del partido, donde los blanquiazules podrían haber fallado en algún protocolo al momento de ingresar al terreno de juego. El segundo punto hace referencia al artículo 4.2.13 que hace mención a las 'instalaciones de hospitalidad', que exige a los equipos ofrecer un área destinada para los patrocinadores.

Conmebol abrió expediente disciplinario contra Alianza Lima y Néstor Gorosito.

Sin embargo, lo más destacado es que la entidad abrió investigaciones contra el club por haber incumplido el artículo 12.2, inciso C del Código Disciplinario de la Conmebol que prohíbe el uso de bengalas, fuegos artificiales u otros elementos pirotécnicos, lo que implica la imposición de sanciones en caso de incumplimiento. Así como el artículo 27, que regula los casos de reincidencia.

¿Por qué Conmebol abrió expediente contra Néstor Gorosito?

Por otro lado, la Conmebol decidió abrir un proceso disciplinario contra el entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, por presuntamente haber infringido los artículos 8.1 y 11.2 en sus incisos c), d) y p). El primero menciona que el club se hará responsable del comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros y otros que pueda infringir las normas.

Néstor Gorosito es acuso de violar las normas de conducta de la Conmebol.

El segundo punto hace referencia a los principios de conducta. En ese marco, el estratega es acusado de incumplir el inciso c), que obliga a respetar las pautas mínimas de comportamiento establecidas; el inciso d), que prohíbe insultar a la Conmebol y a sus funcionarios bajo cualquier forma; y el inciso p), que sanciona los actos de violencia o agresión.

¿Qué sanciones recibirá Alianza Lima y Néstor Gorosito?

Según lo estipulado, el ente sudamericano deberá iniciar las investigaciones pertinentes para poder emitir un veredicto final. Por lo que, de se hallados culpables el club será sancionado económicamente por haber incumplido el artículo 5.1.5 que menciona una multa de 12 mil dólares.

Así mismo, el Código Disciplinario estipula una multa de 10 mil dólares por ser la segunda infracción de uso de pirotécnicos en instancias superiores a los octavos de final. En cuanto a Néstor Gorosito, será la propia Conmebol la que determine el tipo de sanción que recibirá el técnico argentino.