- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Atlético vs Universitario
- Alianza Lima vs Atlético Grau
- Barcelona vs PSG
- Monaco vs Manchester City
- Retiro AFP
Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Boca Juniors por la Copa Libertadores Femenina
Conoce el canal confirmado para ver el partido de Alianza Lima vs Boca Juniors por la primera jornada de la Copa Libertadores Femenina 2025.
Partidazo en la Copa Libertadores Femenina 2025 entre Alianza Lima vs Boca Juniors por la primera jornada del grupo B. Ambos elencos tienen una cita este jueves 2 de octubre a partir de las 14:00 hora peruana (16:00 horas de Argentina) en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, por lo que te damos a conocer el canal de transmisión oficial de estos vibrantes 90 minutos.
PUEDES VER: Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025: fechas y horarios confirmados
¿Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors por la Copa Libertadores Femenina?
Este cotejo internacional a jugarse en Argentina entre Alianza Lima vs Boca Juniors se verá por la señal en vivo de Pluto TV, la web streaming que es totalmente gratuita para los millones de aficionados en Latinoamérica. Evidentemente, algunos países tendrás sus canales oficiales, por lo que detallamos a continuación.
Canales de transmisión para ver Alianza Lima vs Boca Juniors
- Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Youtube, Pluto TV
- Perú: Pluto TV, Youtube
- Colombia: Win Sports, Youtube
¿Cómo ver Pluto TV GRATIS partido de Alianza Lima vs Boca Juniors?
Una de las señales que transmitirá GRATIS el partido entre Alianza Lima vs Boca Juniors es Pluto TV, por lo que acá te detallamos cómo verlo totalmente libre mediante tu teléfono móvil, PC y SmarTV.
Para ver Pluto TV gratis, necesitas acceder al sitio web Pluto.tv o descargar la aplicación oficial en tu dispositivo móvil (Android, iOS) o Smart TV. Para conocimiento de los aficionados, es claro recalcar que no es necesario registrarse ni pagar nada para acceder al contenido, ya que Pluto TV es un servicio de streaming completamente gratuito con canales en vivo.
Anuncian partido de Alianza Lima y Boca Juniors por la Copa Libertadores Femenina 2025. Foto: Telefe.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50