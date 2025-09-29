Zambrano dio rotunda respuesta a DT de Cusco FC tras indirecta en derrota ante la 'U': "No sé quién..."

Cusco FC cayó derrotado ante Universitario por 3 a 2 y el técnico argentino Miguel Rondelli salió al frente para defenderse del supuesto peso que su equipo tiene que cargar para bajar del primer puesto del Torneo Clausura al cuadro merengue. Es por eso que lanzó un fuerte mensaje que aludió a otros clubes como Alianza Lima. Esto generó que Carlos Zambrano, fiel a su estilo, rompa su silencio y le responda de forma contundente.

Carlos Zambrano dio rotunda respuesta a Miguel Rondelli, DT de Cusco FC, tras indirecta por supuesto peso para derrotar a Universitario

En la conversación con Radio Programas del Perú (RPP), Zambrano fue consultado sobre las declaraciones del DT de Cusco, quien acusó que su equipo está siendo sometido a diversas mentiras, como una posible "echada" ante Universitario o la necesidad de vencer al cuadro crema para acceder a los playoffs por el título nacional del 2025.

"No sé quién les habrá cargado ese peso si nunca lo han tenido, que sigan jugando como deben y listo", expresó de manera contundente el defensa de Alianza Lima.

Carlos Zambrano en el ojo de la tormenta por constantes expulsiones vistiendo la camiseta de Alianza Lima.

Las palabras de Carlos Zambrano denotan una amargura por lo comentado por Miguel Rondelli, pues aseguró que Alianza nunca les encargó superar a Universitario en la tabla de posiciones de la Liga 1.

Por otro lado, también aseguró que ellos, como club, prefieren evitar hablar de otros clubes, pues no es agradable y respetan lo manifestado por el técnico de Cusco FC.

"Nosotros no opinamos sobre otros equipos. Entrar en dimes y diretes es incómodo, pero si él cree conveniente, sus declaraciones se respetan igual, ya depende de cada persona", agregó.

Miguel Rondelli, DT de Cusco FC, aseguró que no se dejaron vencer por Universitario y siente un peso encima por otros clubes

En la conferencia de prensa, Miguel Rondelli, DT de Cusco, manifestó su incomodidad por tener la responsabilidad de vencer a Universitario de Deportes para que otros clubes accedan a los playoffs y puedan arrebatarle el tricampeonato al cuadro merengue.

Video: GOLPERÚ

"El único equipo que pelea el campeonato con la 'U' somos nosotros. Nos ponen una mochila que deben tener otros equipos. Se piensa que Cusco tiene plata. Tenemos más inteligencia que plata (…). Resulta que ahora es un fracaso lo nuestro. Otros equipos no pueden pelear arriba y le meten la responsabilidad a Cusco FC. Un club de provincia que esté peleando, y con un partido menos, esté a dos puntos de la 'U'. Una vergüenza es que equipos con el triplete de presupuesto que nosotros no peleen el campeonato. (...) Me da mucha bronca cuando dicen que lo único que les falta era que les ganáramos, que Cusco se echó para atrás", manifestó en aquel entonces.