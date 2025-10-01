0
EN DIRECTO
Barcelona vs PSG por la Champions League
LO ÚLTIMO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Clausura

Diego Rebagliati da firme comentario sobre Cusco FC tras goleada: "Bastante mentiroso"

El comentarista deportivo, Diego Rebagliati, sorprendió con firmes palabras de lo que fue el triunfo de Cusco FC ante Deportivo Garcilaso.

Diego Medina
Diego Rebagliati se refirió a Cusco FC tras goleada de 4-0 a Deportivo Garcilaso.
Diego Rebagliati se refirió a Cusco FC tras goleada de 4-0 a Deportivo Garcilaso. | Foto: Movistar Deportes | Cusco FC
COMPARTIR

Cusco FC logró recuperar la senda de la victoria tras golear 4-0 a Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura. El equipo 'dorado' se ilusiona con el certamen de la Liga 1 y espera volver a tener el nivel que lo volvieron protagonista en las primeras fechas. En medio de ello, Diego Rebagliati no calló su sentir sobre el rendimiento de los cusqueños que en varios minutos del cotejo sufrió para quedarse con los tres puntos.

Carlos Zambrano dio rotunda respuesta a Miguel Rondelli, DT de Cusco FC, tras indirecta en derrota ante Universitario

PUEDES VER: Zambrano dio rotunda respuesta a DT de Cusco FC tras indirecta en derrota ante la 'U': "No sé quién…"

Como se recuerda, Cusco FC encadenaba dos derrotas seguidas ante ADT y Universitario, por lo que no tenía margen de error ante otro de los candidatos al certamen de Liga 1 como Deportivo Garcilaso. El cuadro de Rondelli abrió el marcador rápidamente, pero le costó ampliar el resultado con el pasar de minutos.

Justamente, ese aspecto es el que manifestó Diego Rebagliati en el programa "Al Ángulo", ya que deja en claro que estaba más cerca el empate de Deportivo Garcilaso que la goleada en Cusco FC. Es por ello, que calificó de "mentiroso" el 4-0 de los 'dorados' en este fecha 12 del Clausura.

"El 4-0 de Cusco FC fue bastante mentiroso, porque el partido, hasta el 2-0 que llegó entre los minutos 60 y 65, era un duelo donde Deportivo Garcilaso estaba muy cerca de empatarlo. Con Sandoval y Erustes fallando goles, pero apareció Aucca. Garcilaso se lo iba a empatar", manifestó Diego Rebagliati.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Partidos que le restan a Cusco FC en el Torneo Clausura

Estos son los próximos partidos que le deparan a Cusco FC en busca del título por el Torneo Clausura 2025:

  • Fecha 13: Los Chankas (V)
  • Fecha 14: Comerciantes Unidos (L)
  • Fecha 15: Cienciano (V)
  • Fecha 16: Atlético Grau (L)
  • Fecha 17: Alianz UDH (V)
  • Fecha 18: Sport Boys (L)
  • Fecha 19: Sport Huancayo (V)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Confirmado: Raúl Ruidíaz jugará en Matute tras marcar distancia con Universitario

  2. El tajante mensaje de Ruidíaz sobre un posible regreso a Universitario: "Último..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano