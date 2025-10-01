Diego Rebagliati da firme comentario sobre Cusco FC tras goleada: "Bastante mentiroso"

Cusco FC logró recuperar la senda de la victoria tras golear 4-0 a Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura. El equipo 'dorado' se ilusiona con el certamen de la Liga 1 y espera volver a tener el nivel que lo volvieron protagonista en las primeras fechas. En medio de ello, Diego Rebagliati no calló su sentir sobre el rendimiento de los cusqueños que en varios minutos del cotejo sufrió para quedarse con los tres puntos.

Como se recuerda, Cusco FC encadenaba dos derrotas seguidas ante ADT y Universitario, por lo que no tenía margen de error ante otro de los candidatos al certamen de Liga 1 como Deportivo Garcilaso. El cuadro de Rondelli abrió el marcador rápidamente, pero le costó ampliar el resultado con el pasar de minutos.

Justamente, ese aspecto es el que manifestó Diego Rebagliati en el programa "Al Ángulo", ya que deja en claro que estaba más cerca el empate de Deportivo Garcilaso que la goleada en Cusco FC. Es por ello, que calificó de "mentiroso" el 4-0 de los 'dorados' en este fecha 12 del Clausura.

"El 4-0 de Cusco FC fue bastante mentiroso, porque el partido, hasta el 2-0 que llegó entre los minutos 60 y 65, era un duelo donde Deportivo Garcilaso estaba muy cerca de empatarlo. Con Sandoval y Erustes fallando goles, pero apareció Aucca. Garcilaso se lo iba a empatar", manifestó Diego Rebagliati.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Partidos que le restan a Cusco FC en el Torneo Clausura

Estos son los próximos partidos que le deparan a Cusco FC en busca del título por el Torneo Clausura 2025: