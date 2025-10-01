- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Atlético vs Universitario
- Alianza Lima vs Atlético Grau
- Barcelona vs PSG
- Monaco vs Manchester City
- Retiro AFP
Diego Rebagliati da firme comentario sobre Cusco FC tras goleada: "Bastante mentiroso"
El comentarista deportivo, Diego Rebagliati, sorprendió con firmes palabras de lo que fue el triunfo de Cusco FC ante Deportivo Garcilaso.
Cusco FC logró recuperar la senda de la victoria tras golear 4-0 a Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura. El equipo 'dorado' se ilusiona con el certamen de la Liga 1 y espera volver a tener el nivel que lo volvieron protagonista en las primeras fechas. En medio de ello, Diego Rebagliati no calló su sentir sobre el rendimiento de los cusqueños que en varios minutos del cotejo sufrió para quedarse con los tres puntos.
PUEDES VER: Zambrano dio rotunda respuesta a DT de Cusco FC tras indirecta en derrota ante la 'U': "No sé quién…"
Como se recuerda, Cusco FC encadenaba dos derrotas seguidas ante ADT y Universitario, por lo que no tenía margen de error ante otro de los candidatos al certamen de Liga 1 como Deportivo Garcilaso. El cuadro de Rondelli abrió el marcador rápidamente, pero le costó ampliar el resultado con el pasar de minutos.
Justamente, ese aspecto es el que manifestó Diego Rebagliati en el programa "Al Ángulo", ya que deja en claro que estaba más cerca el empate de Deportivo Garcilaso que la goleada en Cusco FC. Es por ello, que calificó de "mentiroso" el 4-0 de los 'dorados' en este fecha 12 del Clausura.
"El 4-0 de Cusco FC fue bastante mentiroso, porque el partido, hasta el 2-0 que llegó entre los minutos 60 y 65, era un duelo donde Deportivo Garcilaso estaba muy cerca de empatarlo. Con Sandoval y Erustes fallando goles, pero apareció Aucca. Garcilaso se lo iba a empatar", manifestó Diego Rebagliati.
(VIDEO: Movistar Deportes)
Partidos que le restan a Cusco FC en el Torneo Clausura
Estos son los próximos partidos que le deparan a Cusco FC en busca del título por el Torneo Clausura 2025:
- Fecha 13: Los Chankas (V)
- Fecha 14: Comerciantes Unidos (L)
- Fecha 15: Cienciano (V)
- Fecha 16: Atlético Grau (L)
- Fecha 17: Alianz UDH (V)
- Fecha 18: Sport Boys (L)
- Fecha 19: Sport Huancayo (V)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50