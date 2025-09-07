Figura que sonó para jugar en Universitario firmó por otro histórico club peruano: "En casa"

Con todo Universitario de Deportes tiene obligación de ser campeón en todos los torneos en los que compita. Desde la Liga 1, campeonatos de menores y femeninos, hasta disciplinas como futsal o vóley; y es en esta última donde tienen una deuda deportiva que esperan saldar la temporada que viene.

En el mercado de fichajes con miras a la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, son varios nombres que sonaron para llegar a la 'U'. Varios se concretaron, mientras que otros finalmente no llegará al cuadro 'crema', como es el caso de Fernanda Tomé, punta de nacionalidad brasileña.

Si bien ya hace algunos meses se había confirmado que la popular 'Tomezinha' seguía una temporada más en la Universidad San Martín, recién se acaba de anunciar su renovación a través de los canales oficiales del club.

"¿Dónde está 'Tomezinha' Aquí, en la USMP. ¡Felices de que sigas en casa, Fernanda!", escribió el cuadro de Santa Anita, que también comunicó la continiudad de la central también nacidada en Brasil, Simone Scherer.

Fernando Tomé renovó con la U. San Martín.

Refuerzos de Universitario Vóley para la temporada 2025-2026

Universitario fichó a las también brasileñas Mara Leao (opuesta), Angélica Malinverno (central) y Maluh Oliveira (opuesta). Además, también cambió de entrenador e incorporó al español Francisco Hervás, quien antes dirigió a la selección peruana.

¿Cuándo comienza la Liga Nacional de Vóley 2025-2026?

La Liga Peruana de Vóley 2025-2026 debe comenzar el sábado 25 de octubre. De momento, no se sabe el recinto que será sede de las primeras fechas del campeonato, porque el Polideportivo Lucha Fuentes será sede de los Juegos Bolivarianos entre el 22 de noviembre y 7 de diciembre. El coliseo Miguel Grau del Callao y el Mariscal Cáceres de Chorrillos son las opciones que se manejan.