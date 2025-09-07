0
Figura que sonó para jugar en Universitario firmó por otro histórico club peruano: "En casa"

Estuvo en el radar de Universitario, pero acaba de firmar contrato con otra institución deportiva peruana con miras al campeonato nacional. ¿De quién se trata? Te lo contamos.

    Wilfredo Inostroza
    Universitario apunta a ganar todos los títulos en los que compita
    Universitario apunta a ganar todos los títulos en los que compita | Foto: Marathon Sports
    Con todo Universitario de Deportes tiene obligación de ser campeón en todos los torneos en los que compita. Desde la Liga 1, campeonatos de menores y femeninos, hasta disciplinas como futsal o vóley; y es en esta última donde tienen una deuda deportiva que esperan saldar la temporada que viene.

    En el mercado de fichajes con miras a la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, son varios nombres que sonaron para llegar a la 'U'. Varios se concretaron, mientras que otros finalmente no llegará al cuadro 'crema', como es el caso de Fernanda Tomé, punta de nacionalidad brasileña.

    Si bien ya hace algunos meses se había confirmado que la popular 'Tomezinha' seguía una temporada más en la Universidad San Martín, recién se acaba de anunciar su renovación a través de los canales oficiales del club.

    "¿Dónde está 'Tomezinha' Aquí, en la USMP. ¡Felices de que sigas en casa, Fernanda!", escribió el cuadro de Santa Anita, que también comunicó la continiudad de la central también nacidada en Brasil, Simone Scherer.

    Fernando Tomé renovó con la U. San Martín.

    Refuerzos de Universitario Vóley para la temporada 2025-2026

    Universitario fichó a las también brasileñas Mara Leao (opuesta), Angélica Malinverno (central) y Maluh Oliveira (opuesta). Además, también cambió de entrenador e incorporó al español Francisco Hervás, quien antes dirigió a la selección peruana.

    ¿Cuándo comienza la Liga Nacional de Vóley 2025-2026?

    La Liga Peruana de Vóley 2025-2026 debe comenzar el sábado 25 de octubre. De momento, no se sabe el recinto que será sede de las primeras fechas del campeonato, porque el Polideportivo Lucha Fuentes será sede de los Juegos Bolivarianos entre el 22 de noviembre y 7 de diciembre. El coliseo Miguel Grau del Callao y el Mariscal Cáceres de Chorrillos son las opciones que se manejan.

    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

    Fútbol Peruano