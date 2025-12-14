- Hoy:
Fernando Egúsquiza rompe su silencio tras comentario contra jugadoras de Olva Latino: "Cometí un error"
El periodista dio un fuerte calificativo a las jugadoras de vóley que defiende Olva Latino, por lo que rompió su silencio para expresar su sentir ante este incidente en vivo.
En las últimas horas, se hizo viral un duro comentario de Fernando Egúsquiza a las jugadores de vóley de Olva Latino. Durante la transmisión en vivo del partido ante Deportivo Wanka, el periodista soltó una frase insultante que generó todo tipo de polémica en redes sociales. Ahora, el mencionado comunicador rompió su silencio para pedir las disculpas del caso.
Fernando Egúsquiza pide disculpas a jugadoras de Olva Latino
Mediante su cuenta oficial de Instagram, el periodista deportivo reconoció su error ante las cámaras en vivo y pidió las respectivas disculpas a las jugadoras de Olva Latino, así como a todos los que se vieron afectadas por este duro comentario que se ha hecho viral en todas las plataformas de redes sociales.
"Ayer, 13 de diciembre, poco antes de iniciar la transmisión del partido entre Olva Latino y Deportivo Wanka cometí un error que se ha hecho público por lo que hoy corresponde pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido agraviadas", indica su comunicado.
Fernando Egúsquiza se disculpa por comentarios sobre jugadoras de Olva Latino.
Siguiendo esa línea, anuncia que asumirá la responsabilidad de sus acciones por este incidente que ha sido rechazado por millones de aficionados que siguen semana a semana el vóley por señal abierta. Asegura que disfruta de cada una de las transmisiones de este deporte, por lo que está identificado con el sentir del hincha.
"Fue una conversación por interno con mi compañero, sin advertir que los micrófonos estaban abiertos, lo que no justifica mi exabrupto y hoy me hago cargo y asumo la responsabilidad de lo que dije. […] Lamento haber causado incomodidad y malestar en toda la gente que cada fin de semana disfruta de este maravilloso deporte que es el vóley y con el cual me siento plenamente identificado", asegura.
