WWE: ¿A qué hora es la última pelea de John Cena vs. Gunther y dónde ver?
John Cena pondrá fin a su prestigiosa carrera como luchador en el evento WWE Saturday Night's Main Event. Conoce los horarios y dónde ver la pelea contra Gunther.
El mundo de la lucha libre se prepara para decirle adiós a uno los luchadores más amados y galardonados de la historia de WWE: Jhon Cena. Y es que el 17 veces campeón mundial dará su última pelea este sábado en el evento Saturday Night's Main Event, donde enfrentará a Gunther. En esta nota te damos a conocer los horarios, la cartelera completa y dónde ver este trascendental acontecimiento.
¿A qué hora es la última pelea de John Cena en la WWE?
- México: 19:00 horas
- Perú: 20:00 horas
- Ecuador: 20:00 horas
- Colombia: 20:00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 21:00 horas
- Bolivia: 21:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
- Argentina: 22:00 horas
- Brasil: 22:00 horas
- Chile: 22:00 horas
- Paraguay: 22:00 horas
- Uruguay: 22:00 horas
- España: 02:00 horas (del 14 de diciembre)
John Cena tendrá su última pelea en la WWE contra Gunther.
¿Dónde ver el retiro de John Cena en WWE Saturday Night's Main Event?
Si bien Netflix es el encargado de transmitir en Latinoamérica todos los programas y eventos especiales de la WWE, esta vez la última pelea de John Cena se verá EN VIVO ONLINE GRATIS por el canal de YouTube de la empresa, con excepción de Estados Unidos.
- Perú y resto de Sudamérica: Canal de YouTube de la WWE.
- México y resto de Centroamérica: Canal de YouTube de la WWE.
- España: Canal de YouTube de la WWE
- Estados Unidos: Peackok.
WWE Saturday Night's Main Event: cartelera completa
WWE Saturday Night's Main Event tendrá una duración de 2 horas, en las que no solo se podrá ver la despedida de John Cena, ya que también aparecen en la cartelera las siguientes luchas:
- The Last Time is Now: John Cena vs. ‘The Ring General’ Gunther
- Cody Rhodes (campeón de WWE) vs. Oba Femi (campeón de NXT)
- Bayley vs. Sol Ruca
- AJ Styles & Dragon Lee vs. Je’von Evans & Leon Slater.
