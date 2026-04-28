ALERTA MÁXIMA en Walmart: hombre está acusado de GOLPEAR REPETIDAMENTE a una víctima, robarle el teléfono y venderlo en un quiosco

Un caso violento ocurrido en Estados Unidos, específicamente en Memphis, Tennessee, ha generado preocupación tras revelarse que un hombre habría agredido brutalmente a otra persona para luego robarle sus pertenencias y venderlas en un quiosco automatizado dentro de un Walmart en ese país. El hecho, que está siendo investigado por la policía local, incluye varios momentos de tensión: una discusión previa en una terminal de autobuses y una posterior golpiza que terminó con el robo de artículos de alto valor tecnológico.

Hombre es acusado de golpear a una víctima varias veces, robarle el teléfono y venderlo en un quiosco de Walmart

Las autoridades de Memphis confirmaron la detención de Zachary Brown, de 30 años, acusado formalmente de robo tras un violento incidente ocurrido el 21 de abril cerca de la cuadra 400 de North Main, en Estados Unidos. Según el informe policial, todo comenzó en la terminal de autobuses de MATA, donde la víctima tuvo un intercambio con una mujer que, en tono de broma, le habría quitado una navaja. En medio de la confusión, el hombre tomó un bolso creyendo que su arma estaba dentro. Posteriormente, la situación escaló cuando la mujer alertó a otras personas, incluido Brown, quien, junto con un grupo, persiguió a la víctima hasta una gasolinera cercana.

Fue allí donde, según la policía de Memphis, el sospechoso golpeó repetidamente al hombre en el rostro y continuó agrediéndolo incluso cuando ya se encontraba en el suelo. En ese momento, le sustrajeron una mochila que contenía un iPhone 11, valorado en aproximadamente 500 dólares, y dos tabletas Samsung.

La policía de Memphis informó que Zachary Brown, de 30 años, fue acusado de robo.

En declaraciones recogidas por KESQ News Channel 3, el caso fue descrito así: “El sospechoso fue acusado de robo tras un violento asalto en el que la víctima fue golpeada y despojada de sus pertenencias personales”. El hecho ha sido vinculado directamente con un caso de robo agravado ocurrido en un Walmart en Estados Unidos.

Investigación en Walmart EE. UU.: rastreo de iPhone, videos de vigilancia y venta en EcoATM

La investigación dio un giro clave cuando la víctima logró rastrear su teléfono al día siguiente hasta un Walmart en Estados Unidos, ubicado en Austin Peay. Allí, los agentes descubrieron que el dispositivo había sido vendido a través de un quiosco automatizado EcoATM, un sistema utilizado para la compra rápida de aparatos electrónicos usados dentro de tiendas como Walmart.

Según el Departamento de Policía Metropolitana (MPD), Brown utilizó su identificación y una fotografía personal para completar la transacción del iPhone robado. Posteriormente, la víctima lo identificó en una rueda de reconocimiento como uno de los agresores del ataque.

Además, las autoridades recuperaron grabaciones de seguridad que muestran el momento en que el sospechoso golpea a la víctima y rompe la mochila durante el asalto. Estos elementos fueron determinantes para sustentar los cargos en su contra. Brown permanece detenido con una fianza fijada en 35.000 dólares y deberá comparecer ante la corte el próximo miércoles, mientras el caso continúa bajo investigación en Estados Unidos, con especial atención al uso de puntos de venta dentro de Walmart para la reventa de artículos robados.