Alianza Lima sorprende a hinchas con importante incorporación: "Es una gran alegría sumar a..."

Alianza Lima sigue enfocado en poder lograr todos los títulos posibles en la temporada. En el Torneo Clausura marchan entre los primeros lugares y en la Copa Sudamericana buscarán vencer a la U de Chile en los cuartos de final. En medio de este panorama, la directiva blanquiazul sorprendió al anunciar una nuevo incorporación.

¿Qué incorporación hizo Alianza Lima?

Resulta que, la escuadra victoriana emocionó a sus hinchas al anunciar por todo lo alto que la aerolínea JetSMART Airlines se une al club como nuevo patrocinar hasta el final de la temporada. El anuncio se hizo oficial mediante un comunicado en el sitio web de Alianza Lima.

La presentación protocolar estuvo comandada por el gerente de Comercial, Marketing y Comunicaciones del club, Diego Montoya, quien no dudó en mostrar su alegría por haberse concretado este acuerdo. Además, indicó que este vínculo permitirá que cada una de las categorías del club puedan realizar sus viajes mediante la aerolínea.

“Para nosotros es una gran alegría sumar a JetSMART como patrocinador oficial. Esta alianza refleja el reconocimiento de lo que el Club Alianza Lima significa: tradición, corazón, fuerza y compromiso de una de las hinchadas más grandes del continente. Gracias a este vínculo, todas nuestras categorías podrán viajar al extranjero y participar en torneos internacionales con un servicio de primer nivel", señaló.

Alianza Lima incorporó a JetSMART como patrocinador.

Por su parte, Mayra Sánchez, gerente comercial de JetSMART indicó que, para la aerolínea es un gran placer poder auspiciar a uno de los clubes más representativos del país.

“En JetSMART sabemos que el fútbol no solo mueve multitudes, sino corazones. Ser parte de la familia de Alianza Lima nos llena de satisfacción porque refuerza nuestro compromiso con el país, su gente y su cultura. Así como los hinchas acompañan a su equipo donde vaya, nosotros queremos estar ahí para conectar más que destinos, conectar pasiones”, indicó.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se prepara para poder hacerle frente a Deportivo Garcilaso este sábado 13 de setiembre a las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 8 del Torneo Clausura.