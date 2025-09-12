La exorbitante suma que ganará Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: "Millón..."

Alianza Lima está firmando una campaña espectacular a nivel internacional, siendo el único equipo peruano que pelea en un torneo Conmebol tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los blanquiazules enfrentarán a la U de Chile en esta instancia y se conoció que recibirán una importante suma de dinero para este encuentro.

El encuentro entre los 'íntimos' y el cuadro 'azul' será uno de los más atractivos de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, no solo por el nivel de ambos planteles, sino también por la histórica rivalidad que existe entre ellos. Por ello, se espera que el Estadio Alejandro Villanueva luzca un lleno total en el duelo de ida para alentar a Alianza Lima.

Alianza Lima ganará fuerte suma de dinero por partido ante U de Chile

En medio de la gran emoción que existe por este duelo, el club blanquiazul puso a la venta las entradas y, en tiempo récord, varias tribunas quedaron agotadas. Confirmando que contarán con la 'caldera' en su máxima capacidad.

En ese sentido, el reconocido periodista deportivo José Varela sorprendió al revelar que Alianza Lima podrá sumar a sus arcas una fuerte suma de dinero en concepto de taquilla, gracias a este duelo.

Video: José Varela YouTube

"Haciendo los cálculos, es más de un millón de dólares lo que ha logrado Alianza Lima por concepto de taquilla. Las entradas ya se agotaron para el partido Alianza Lima vs U de Chile", indicó el comunicador en una transmisión en vivo en su canal de YouTube.

Asimismo, Varela explicó que esta gran expectativa responde al sabor amargo que quedó en los aficionados tras la eliminación sufrida en la Copa Libertadores 2010 ante el cuadro chileno.

"Hay mucha expectativa, porque la gente quiere estar en el estadio, por saber cómo queda su equipo ante un rival al que enfrentas después de 15 años y con la espina de lo que pasó en Santiago", puntualizó el hombre de prensa.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U de Chile?

El duelo entre Alianza Lima vs U de Chile está programado para desarrollarse el próximo jueves 18 de setiembre a las 7:30 p.m. (hora peruana). Este cotejo resultará crucial para la escuadra de Néstor Gorosito, pues tendrá una oportunidad de oro de poder tener una ventaja en la serie.