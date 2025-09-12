0

Alianza Lima y las 'novedades' que Gorosito prepara para vencer a Garcilaso en el Clausura

Alianza Lima enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura y se conoció que contarán con dos grandes figuras en su plantel. ¿Quiénes son?

Las novedades que prepara Néstor Gorosito para vencer a Deportivo Garcilaso
Alianza Lima afina detalles para poder enfrentar a Deportivo Garcilaso este sábado 13 de setiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Los blanquiazules buscan sumar tres puntos claves y seguir en la pelea por el título. En la previa, se conoció que Néstor Gorosito planea incorporar algunas novedades en su plantel.

Estas son las alineaciones de Alianza Lima y Deportivo Garcilaso para el partido por el Torneo Clausura.

El elenco de La Victoria volverá a la acción tras el parón de selecciones por la fecha FIFA y tendrá el firme objetivo de poder quedarse con la victoria para no ceder puntos en la pelea por el título.

En ese sentido, el periodista deportivo Gerson Cuba reveló que los 'íntimos' incorporarán a dos figuras en la convocatoria. Nos referimos a Paolo Guerrero y Piero Cari, quienes superaron sus lesiones y se perfilan a poder a retornar con la escuadra victoriana.

Piero Cari, Paolo Guerrero, Alianza Lima

Piero Cari y Paolo Guerrero vuelven a la convocatoria de Alianza Lima.

"Paolo Guerrero y Piero Cari vuelven a la convocatoria de Alianza Lima para el partido de mañana ante Deportivo Garcilaso", mencionó el citado comunicador en su cuenta de 'X'. Cabe resaltar que Cari lleva varias semanas recuperado e incluso tuvo minutos en su debut con la selección peruana en la derrota ante Paraguay

Paolo Guerrero volverá a tener minutos con Alianza Lima

En el caso de Paolo Guerrero, podría volver a iniciar acciones con Alianza Lima tras haber superado un desgarro que padeció en el duelo ante Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana. El delantero forzó de más en su momento y quedó relegado en los últimos partidos.

De esta forma, el 'Depredador' regresa en un momento clave de la temporada, donde se disputan sus opciones al título y en unos días los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Números de Piero Cari y Paolo Guerrero con Alianza Lima

Ambos futbolistas fueron de los más destacados en Alianza Lima antes de sus respectivas lesiones. En el caso de Piero Cari, logró ganarse la confianza de Néstor Gorosito y se convirtió en uno de los habituales titulares, disputando 16 encuentros en los que, si bien no marcó goles, aportó con 2 asistencias.

Por su parte, Paolo Guerrero se consolidó como una de las principales cartas de gol de los blanquiazules a lo largo de la temporada, con 26 partidos jugados y 10 anotaciones, posicionándose como el segundo máximo artillero del equipo, solo por detrás de Hernán Barcos.

