Carlos Bustos, DT de Garcilaso, dio fuerte calificativo sobre Alianza Lima: "Tiene jugadores muy..."

Alianza Lima buscará hacerse fuerte de local y vencer a Deportivo Garcilaso en la Caldera de Matute por la jornada 8 del Torneo Clausura 2025. Bajo ese escenario, a poco de disputarse este vital partido, el entrenador del elenco cusqueño, Carlos Bustos reveló sus sensaciones sobre enfrentar a su exescuadra. ¿Qué dijo?

Carlos Bustos dio rotundo calificativo a Alianza Lima previo al partido ante Garcilaso

En una reciente entrevista con el programa 'L1 Radio', Bustos señaló que los blanquiazules cuentan con futbolistas de "buen nivel". Por ende, sus dirigidos ya vienen trabajando en una estrategia para tratar de contrarrestar su poderío en todas sus líneas. Así también, se refirió al apoyo que tendrán los victorianos en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

"Evidentemente tiene muchos jugadores y en muy buen nivel, independientemente para este partido. Es un equipo que evidentemente tiene la propuesta y hay que estar bien parados, controlando bien porque dependiendo los lugares donde hacer daño, pero independientemente sabemos que la propuesta de Alianza va a ser más empujado por la gente, yo creo que va a haber un gran ambiente", sostuvo.

Del mismo modo, el extécnico de The Strongest de Bolivia calificó a Alianza Lima como un "equipo grande", y aprovechó para destacar la gran campaña del cuadro de Néstor Gorosito tanto en la Copa Sudamericana 2025, como en la Copa Libertadores.

A su vez, consultado sobre sus expectativas de jugar frente a los íntimos, indicó que tratarán de hacer lo suyo y proponer desde el primer minuto para dar el golpe de visita.

"En un equipo grande todos los torneos son importantes y si bien están bien en un torneo internacional, en el nacional también deben arriesgar. Sabemos que va a ser un partido donde va a tener una propuesta bastante ofensiva, pero nosotros estamos bastante bien", acotó.