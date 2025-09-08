Gaibor comparó a jugador de Alianza Lima con estrella del PSG: "Las mismas características"

Uno de los extranjeros que ha mostrado mayor regularidad en Alianza Lima durante este 2025 es Fernando Gaibor, quien ha sido clave en el mediocampo para Néstor Gorosito, tanto en Liga 1 como en Copa Sudamericana, torneo en el que disputarán próximamente los cuartos de final.

El volante ecuatoriano estuvo en la última edición del programa Enfocadas junto a su compatriota Eryc Castillo y entre varios temas, se refirió a un compañero que tiene en el plantel blanquiazul que le recuerda a una figura del PSG, último campeón de la Champions League.

El 'Guante' habló sobre Jhoao Velásquez, defensor central de 20 años formado en las canteras del club victoriano y que ha venido alternando en algunos partidos con Néstor Gorosito.

"Cuando vi a Jhoao Velásquez, se me vino a la cabeza verlo a Pacho en sus inicios. Las mismas características, Jhoao también impasable en el uno contra uno, es rápido y fuerte. Hay que trabajarlo nomás", dijo el mediocampista en diálogo con Jefferson Farfán y Roberto Guizazola.

Jhoao Velásquez con camiseta de Alianza Lima.

Recordemos que el actual futbolista de Alianza Lima coincidió con Pacho en Independiente del Valle en 2021, antes de que el zaguero partiera al fútbol europeo. Antes de llegar a PSG, el zaguero militó en Royal Antwerp (Bélgica) y Eintracht Frankfurt (Alemania).

Jhoao Velásquez y sus números en Alianza Lima

Desde su debut en el primer equipo de Alianza Lima en 2023, Jhoao Velásquez ha jugado 11 partidos: siete de ellos en la Liga 1 y los cuatro restantes por Copa Libertadores.