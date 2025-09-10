Guillermo Viscarra retoma sus planes con Alianza Lima tras hazaña con Bolivia: "Luego de..."

Bolivia obtuvo la clasificación al repechaje continental en las Eliminatorias al Mundial 2026, esto tras haber derrotado 1-0 a Brasil en el Estadio Municipal El Alto de La Paz. En ese sentido, uno de los principales futbolistas de Bolivia a lo largo del proceso clasificatorio ha sido Guillermo Viscarra, portero que tras la hazaña conseguida con sus compatriotas decidió retomar sus planes con Alianza Lima de forma inmediata.

El periodista Gerson Cuba informó que 'Billy' no tuvo mucho tiempo para festejar el pase a la repesca continental, donde todavía no conoce a su rival, debido a que tuvo que viajar rápidamente a Perú porque el Torneo Clausura de la Liga 1 se reanudará este fin de semana y los blanquiazules afrontarán un partido clave ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Por ello, Guillermo Viscarra ya se encuentra en el Perú para unirse a los trabajos de Alianza Lima con miras a sus siguientes compromisos, incluyendo la llave ante la U de Chile por la Copa Sudamericana 2025. El guardameta de la selección boliviana no jugó en esta fecha doble de las Eliminatorias Conmebol, pero fue titular en gran parte del proceso clasificatorio y por ello también fue parte de la clasificación al repechaje.

Alianza Lima felicitó a Guillermo Viscarra por el repechaje.

Guillermo Viscarra se pronunció sobre Alianza Lima

Tras haber derrotado a Brasil con Bolivia, 'Billy' se mostró sumamente alegre por el éxito obtenido con La Verde y brindó declaraciones a la prensa, aunque sabe que la temporada atraviesa un momento clave a nivel de clubes y por eso se refirió a los partidos que se avecinan con la escuadra de La Victoria, tanto a nivel nacional como internacional.

"Ahora se vienen cosas muy lindas con Alianza, realmente estamos muy bien concentrados en conseguir la Copa Sudamericana y el campeonato local. Por ello, tenemos que cambiar el chip rápidamente. Tenemos un partido lindo ante la U. de Chile e intentaremos hacer bien las cosas como lo venimos haciendo", indicó Guillermo Viscarra.