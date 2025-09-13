0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1

¡Confirmado! Sporting Cristal y el 'refuerzo' mundialista que tendrá para el partido ante Cusco

En pleno Torneo Clausura, Sporting Cristal sorprendió a los hinchas celestes con una importante noticia que ilusiona con lograr el título en la temporada.

Erickson Acuña
Sporting Cristal y una llamativa noticia para los hinchas en pleno torneo.
Sporting Cristal y una llamativa noticia para los hinchas en pleno torneo. | GLR | Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal inició la segunda parte de la temporada enfocado en campeonar tras no poder conseguir el Torneo Apertura. Con el objetivo puesto en ganar el Clausura, se reforzó con importantes elementos de talla internacional ilusionando a los hinchas. En ese contexto, una grata noticia causó revuelo. 

Boca Juniors le dio una importante noticia a Luis Advíncula.

PUEDES VER: DT de Boca Juniors tomó firme decisión con Luis Advíncula tras partidos de Perú

Y es que tras la fecha FIFA, la Liga 1 se reinicia y el club celeste contará con un destacado futbolista de la selección peruana. Para muchos aficionados, uno de los más esperados luego de haber demostrado ser una pieza clave en el terreno de juego en los diversos equipos a los que defendió.

Sporting Cristal captó la atención de los hinchas en redes sociales 

Miguel Araujo

Sporting Cristal es uno de los candidatos para ganar el Torneo Clausura

El fútbol continúa en Perú y los dirigidos por Paulo Autuori buscan mantenerse en la cima de la tabla de posiciones, la cual lucha con Universitario de Deportes. Precisamente, en la previa del choque ante Cusco FC, se dio a conocer el regreso de un seleccionado con el que busca ‘reforzarse’ en la defensa. 

Miguel Araujo vuelve a la titularidad con Sporting Cristal el domingo ante Cusco FC. Luis Abram será su compañero en la zaga central”, indicó el periodista Jean Martin Dueñas en su cuenta de X. De esta manera, el defensa nacional volverá a demostrar toda su calidad, esta vez en una plaza complicada. 

Cabe mencionar que el jugador peruano se lesionó durante el partido ante Alianza Lima cuando fue a impedir el gol del cuadro blanquiazul, siendo una impresionante salvada que generó los elogios y aplausos del público, tanto dentro y fuera del estadio.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. ¡Una máquina! Alianza Lima aplastó 7-0 y logró una valiosa clasificación a la semifinal del torneo

  2. Universitario de Deportes ganó 7-1 y será campeón de la Liga si vence a dos rivales claves

  3. Álvaro Barco respondió a la polémica de Ruidíaz contra Universitario: "De muy mal gusto..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano