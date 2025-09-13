¡Confirmado! Sporting Cristal y el 'refuerzo' mundialista que tendrá para el partido ante Cusco

Sporting Cristal inició la segunda parte de la temporada enfocado en campeonar tras no poder conseguir el Torneo Apertura. Con el objetivo puesto en ganar el Clausura, se reforzó con importantes elementos de talla internacional ilusionando a los hinchas. En ese contexto, una grata noticia causó revuelo.

PUEDES VER: DT de Boca Juniors tomó firme decisión con Luis Advíncula tras partidos de Perú

Y es que tras la fecha FIFA, la Liga 1 se reinicia y el club celeste contará con un destacado futbolista de la selección peruana. Para muchos aficionados, uno de los más esperados luego de haber demostrado ser una pieza clave en el terreno de juego en los diversos equipos a los que defendió.

Sporting Cristal captó la atención de los hinchas en redes sociales

Sporting Cristal es uno de los candidatos para ganar el Torneo Clausura

El fútbol continúa en Perú y los dirigidos por Paulo Autuori buscan mantenerse en la cima de la tabla de posiciones, la cual lucha con Universitario de Deportes. Precisamente, en la previa del choque ante Cusco FC, se dio a conocer el regreso de un seleccionado con el que busca ‘reforzarse’ en la defensa.

“Miguel Araujo vuelve a la titularidad con Sporting Cristal el domingo ante Cusco FC. Luis Abram será su compañero en la zaga central”, indicó el periodista Jean Martin Dueñas en su cuenta de X. De esta manera, el defensa nacional volverá a demostrar toda su calidad, esta vez en una plaza complicada.

Cabe mencionar que el jugador peruano se lesionó durante el partido ante Alianza Lima cuando fue a impedir el gol del cuadro blanquiazul, siendo una impresionante salvada que generó los elogios y aplausos del público, tanto dentro y fuera del estadio.