Mr. Peet arremetió contra jugador de Alianza Lima tras derrota en Matute: "Ni siquiera..."

Luego del duro golpe que recibió Alianza Lima en Matute a manos de Deportivo Garcilaso, uno de los que se pronunció públicamente fue Mr. Peet. El periodista deportivo de L1 MAX fue tajante durante su programa en vivo, y no se guardó nada ante futbolista que cometió un error de marca en uno de los goles de los cusqueños.

Mr. Peet apuntó contra Guillermo Enrique

El narrador Peter Arévalo fue firme en el programa "Madrugol" al mencionar al futbolista Guillermo Enrique. Y es que el lateral de Alianza Lima estuvo marcando a Ezequiel Naya en lo que significó el segundo gol de Deportivo Garcilaso, dejando que asista a Pablo Erustes para que concrete el 1-2 parcial.

Para Mr. Peet, el lateral blanquiazul hizo mal en marcar detrás al jugador, ya que le permitió bajar de pecho el esférico y controlar para que asista a su compañero. Fiel a su estilo, el periodista deportivo lo criticó duramente su transmisión en vivo para que tome en consideración este hecho de cara al próximo partido de Copa Sudamericana.

"El partido lo perdemos nosotros. O sea Enrique le da toda la libertad a Naya para que ni siquiera baje la pelota. De atrás Enrique no le vas a quitar la pelota, hermano. Por atrás no le vas a quitar la pelota a nadie, viejo", expresó.

Del mismo modo, también dejó en claro que Jean Pierre Archimbaud tuvo mala marca en dos de los goles que recibió Alianza Lima, por lo que es evidente el mal rendimiento de la defensa blanquiazul en estos 90 minutos de partido ante Deportivo Garcilaso.