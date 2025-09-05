Se confirmó estadio del partido Alianza Lima vs U. de Chile por cuartos de Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana 2025 continuará con los cuartos de final y Alianza Lima tendrá una dura prueba de fuego ante la Universidad de Chile luego que la Conmebol descalificara a Independiente por los hechos ocurridos en el estadio de Avellaneda en el otro partido de octavos.

De esta manera, el equipo de Néstor Gorosito buscará seguir haciendo historia en el torneo internacional tras días de expectativa por conocer a su rival. Como era de esperarse, la noticia generó diversas reacciones en los hinchas blanquiazules que se ilusionan con lograr el objetivo.

¿En qué estadio se jugará el partido Alianza Lima vs U. de Chile?

De acuerdo a su reciente publicación vía X, Alianza Lima anunció que el estadio donde recibirá a la Universidad de Chile por el encuentro de ida de los cuartos de final será en el Alejandro Villanueva de La Victoria, el próximo 18 de septiembre a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana), mientras el choque de vuelta aún está por confirmar.

La publicación de Alianza Lima sobre la Copa Sudamericana

“¡Esta es la llave de cuartos de final que enfrentaremos! ¡Vamos con todo!”, escribió el club en sus redes sociales sobre las dos gráficas que compartió dando detalles de su próximo encuentro por el torneo de la Conmebol. Como era de esperarse, generó diversas reacciones en los hinchas ‘íntimos’.

U. de Chile sin público ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Tras el fallo de la Conmebol por el caso de Independiente vs. U de Chile, se estipula que el elenco 'Azul' no podrá disputar ambos partidos frente a Alianza Lima con el apoyo de su hinchada. Y es que el compromiso que deberán afrontar en tierras mapochas será sin público.

"Imponer al Club Universidad de Chile, por la infracción a los artículos 8.1, 12.2 literales b), c), i) y j) del Código Disciplinario de la Conmebol, las siguientes sanciones: Obligación de jugar a puerta cerrada sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de local en competiciones Conmebol. Obligación de jugar sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de visitante, en competiciones Conmebol, sin aficionados del Club Universidad de Chile", indicó el comunicado oficial de la web de la Conmebol.