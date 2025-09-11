Los inesperados motivos de por qué la final de Copa Sudamericana 2025 no se jugará en Lima

La final de la Copa Sudamericana 2025 finalmente cambió de sede. A través de un anuncio en sus redes sociales, la Conmebol anunció que el compromiso ya no se disputará en Santa Cruz de la Sierra, sino en la capital de Paraguay, Asunción. Pese a que Lima era una opción que se manejaba en la confederación, finalmente eso quedó en posibilidad y se revelaron las causas por las que no eligieron a la ciudad peruana.

Cuando todo hacía indicar que el Estadio Nacional iba a ser el escenario del duelo por el título del torneo continental, el recinto ubicado en Santa Beatriz fue dejado de lado. ¿La razón? El periodista Gustavo Peralta mencionó que el organismo del fútbol sudamericano llamó a las autoridades peruanas tras saber que iban a descartar a Bolivia, pero su respuesta fue negativa ya que para esas fechas, el 'Coloso de José Díaz' ya tenía pactados recitales musicales, además de ser una de las sedes de los Juegos Bolivarianos del presente año.

El Estadio Nacional no fue elegida para albergar la final de la Copa Sudamericana 2025. Foto: APF

"Conmebol llamó rápidamente a Santiago y a Lima para preguntar cómo era la posibilidad. Finalmente no se podía porque en la ciudad chilena hay conciertos establecidos y en la capital peruana hay conciertos y están los Juegos Boliviarianos. Por tal razón, dijeron que si hubiera sido antes, podíamos mover las fechas porque el IPD y la FPF siempre mostraron predisposición", sostuvo en la última emisión del programa Hablemos de Max.

Video: L1 MAX

¿Por qué Conmebol le quitó la sede de la final de Copa Sudamericana 2025 a Santa Cruz?

De acuerdo al mencionado comunicador, Conmebol tomó la determinación de quitarle a Santa Cruz la sede de la final de Copa Sudamericana 2025 debido a que se dieron cuenta que por diversos motivos, no iban a poder subsanar todas los requerimientos para albergar el esperado compromiso, pese a que se creía que podía tener todo listo para noviembre.

"Hace unos días, se creía que iba a llegar Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) con todos los detalles subsanados para que pueda darse el partido allá. Sin embargo, en las últimas horas, se dieron cuenta que por temas económicos y logísticos no llegaba", aseveró.

La final de la Copa Sudamericana 2025 se mantiene en la misma fecha

El encargado de anunciar a Asunción como el lugar donde se jugará el encuentro definitivo por la presente edición de la 'Gran Conquista' fue el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien además confirmó que no sufrirá modificaciones y se realizará el sábado 22 de noviembre.