¿Lima será la nueva sede para la final de la Copa Sudamericana 2025? Lo último que se sabe

Falta poco más de dos meses para disputarse la final única de la Copa Sudamericana 2025 y aún se sigue hablando sobre la sede para el partido. Hasta el momento, la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra sigue siendo el lugar elegido, pero en las últimas horas se ha revelado más información sobre el tema. ¿Lima albergará la definición por el título de la competición? Conoce todos los detalles.

El periodista de Líbero, Gonzalo Menéndez, dio a conocer que la Conmebol realizará este martes una nueva inspección al Estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera y tras ello tomará la decisión de mantener o quitarle al país altiplánico el ser anfitrión del duelo definitorio por la presente edición de la 'Gran Conquista'.

"Fernando Costa, presidente de la FBF, confirmó que se redujeron las exigencias mínimas para que Santa Cruz pueda albergar la final de la Copa Sudamericana. Mañana, Conmebol realizará una nueva inspección y después se tomarán las decisiones", señaló mediante una publicación en sus redes sociales.

Conmebol inspeccionará a Santa Cruz y tomará la decisión de mantenerlo como sede de la final de la Copa Sudamericana. Foto: X - Gonzalo Menéndez

Presidente de la FBF afirmó que los avances en Santa Cruz están en estado crítico

Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), dio la cara ante los medios de comunicación y mencionó que los avances en los trabajos en el recinto deportivo de Santa Cruz de la Sierra es preocupante pues no llega ni al 30% de completado. Además, reveló que ha gestionado con la Conmebol para que se reduzcan los requisitos mínimos que debe cumplir el "Tahuichi" Aguilera.

"Se le ha proporcionado un informe del estado de los avances del estadio Tahuichi Aguilera y en resumen es preocupante y crítico. La realidad del estadio nos preocupa bastante. Deberíamos estar en un 50.27 a estas alturas, yo no quiero mentir, pero es una situación complicada y urge apelar a la empresa privada para cumplir con el cronograma", señaló en conferencia de prensa.

¿Lima puede ser la nueva sede para la final de la Copa Sudamericana 2025?

Si finalmente Santa Cruz de la Sierra no cumple con los requisitos y el ente del balompié sudamericano decide quitarle la sede de la final de la Copa Sudamericana 2025, existen muchas chances que Lima sea el que albergue el compromiso. De suceder eso, el Estadio Nacional será el escenario elegido para que se dispute el duelo jugado el sábado 23 de noviembre.

El Estadio Nacional de Lima podría albergar la final de la Copa Sudamericana 2025 si es que le quitan la sede a Santa Cruz. Foto: Composición GLR