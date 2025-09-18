¿Sanción? Reportan incidentes entre hinchas de Alianza Lima y Policía en la tribuna

En la previa del partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile, a solo minutos de que empiece el compromiso, se reportaron incidentes entre hinchas blanquiazules y la Policía Nacional del Perú. Resulta que un periodista chileno publicó un video en el que se observa cómo un grupo de barrista se encuentra peleando con las autoridades en una de las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Como sabemos, en los octavos de final los 'Azules' avanzaron de ronda gracias a que la Conmebol descalificó a Independiente de Avellaneda por disturbios en las gradas del Estadio Libertadores de América, por lo que muchos hinchas de todo el continente vienen bromeando con que otro acto así podría permitir que los chilenos clasifiquen a semifinales de la Copa Sudamericana. Ahora, en La Victoria ocurrió un caso inesperado que ha alertado a todos los aficionados íntimos.

Mediante un post de Marco Antonio Escobar, se pudo apreciar como un grupo de hinchas en lo que parece ser la tribuna sur se encuentra peleando con cuatro policías, aunque se desconocen los motivos exactos. Esto generó mucha preocupación debido a que la Conmebol está sumamente alerta con este tema, sobre todo luego de lo sucedido entre la Universidad de Chile y el 'Rojo' en Argentina.

Sin embargo, es poco probable que Alianza Lima sea sancionado debido a que, al menos hasta el momento de publicada esta nota, se sabe que la gresca no pasó a mayores. Lo más sorprendente es que el partido en Matute es únicamente con hinchada local, por lo que muchos seguidores del cuadro blanquiazul han reaccionado indignados por la disputa.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. U de Chile?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el compromiso entre peruanos y chilenos totalmente online si cuentas con una suscripción pagada a la conocida plataforma de streaming Disney Plus.