U de Chile envía fuerte mensaje sobre el partido contra Alianza Lima: "¡Erradiquémoslos!"

Dentro de pocas horas Alianza Lima recibirá a la Universidad de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En ese sentido, previo al encuentro entre peruanos y chilenos, los 'Azules' sorprendieron con un fuerte mensaje sobre lo que sucederá en La Victoria este mismo jueves 18 de septiembre por la competición Conmebol.

Como muchos saben, los blanquiazules estuvieron a punto de acceder a semifinales directamente debido a que en los octavos de final la Universidad de Chile protagonizó un fuerte incidente con Independiente en el Estadio Libertadores de América, dejando a muchos hinchas lastimados. Por ello hubo gente que exigió la eliminación inmediata de ambas instituciones deportivas, pero no fue así y los 'mapochos' avanzaron de ronda.

Bajo esa premisa, la U de Chile quiere evitar que esta situación se repita y previo al partido con Alianza Lima dejó un fuerte mensaje dirigido a todos sus hinchas. "El racismo, la violencia y la discriminación no son parte del fútbol. ¡Erradiquémoslos!", precisó el cuadro 'Azul' mediante una publicación en su cuenta oficial de 'X', junto a la imagen que te brindaremos a continuación.

U de Chile y el mensaje sobre el partido con Alianza Lima.

Recordemos que, por culpa de sus hinchas, el encuentro en Matute únicamente podrá jugarse con hinchada local, mientras que el compromiso de vuelta del próximo jueves 25 de septiembre será a puertas cerrada y no se jugará en el Estadio Nacional de Santiago, sino que se mudará hasta la localidad de Coquimbo.

Alianza Lima vs. U de Chile: hora y canal para ver

El partido entre Alianza Lima y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana iniciará a las 19.30 horas de Perú, tanto el de ida como el de vuelta, y contará con transmisión de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el compromiso totalmente online mediante Disney Plus si cuentas con una suscripción a la plataforma de streaming.