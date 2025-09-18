DT de la U de Chile dio rotundo comentario sobre el empate ante Alianza Lima: "El rival..."

Alianza Lima y Universidad de Chile empataron sin goles en Matute por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025, dejando de esta forma abierta la llave que definirá a su clasificado a las semifinales del torneo continental la próxima semana en tierras sureñas. El resultado no dejó muy contento a la visita, sobre todo al DT Gustavo Álvarez, quien dejó una firme apreciación del cotejo contra los blanquiazules.

Minutos después del pitido final, el estratega argentino del 'Romántico Viajero' dio la cara ante los medios de comunicación para asegurar que no quedó conforme con la igualdad de sus dirigidos, pero además fue contundente al decir que el duelo fue muy complicado como todos los que se juegan fuera de casa por torneos internacionales, pese a que los 'Íntimos' se quedaron con un hombre menos, cosa que no impidió que tengan un buen trabajo defensivo.

"¿Conforme con el resultado? No. Siempre uno aspira a ganar, pero sé las dificultades de jugar como visita este tipo de llaves y no caigo en que con 10 hombres se tenía que haber ganado. El rival tenía uno menos, pero lo tenía para atacar, no para defender. El sistema defensivo era el mismo y con menos espacio. Eso no quiere decir que tengamos que resolver", declaró en conferencia de prensa.

Video: ESPN

DT de U de Chile espera poder clasificar a semifinales en Coquimbo

Por otro lado, el entrenador de 52 años mostró su deseo de que en condición de local en Coquimbo puedan conseguir un triunfo sobre el elenco aliancista para de esta forma el empate haya sido un buen resultado que les permita escribir el nombre del club entre los cuatro mejores del certamen Conmebol. "Espero poder ganar la semana que viene y este empate haya servido", expresó.

¿Qué resultado necesitan U de Chile y Alianza Lima para clasificar a semifinales de Copa Sudamericana?

Después de los primeros 90 minutos en Matute, tanto Alianza Lima como Universidad de Chile tienen las mismas opciones de acceder a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Los dirigidos por Néstor Gorosito necesitan un triunfo por cualquier marcador para lograr el objetivo.

Por su parte, los 'Azules' también deberán quedarse con la victoria si es que quiere seguir soñando con levantar su segundo trofeo de la 'Gran Conquista'. De quedar igualado el compromiso de vuelta, el ganador de la llave se definirá a través de la definición por penales.