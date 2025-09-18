Prensa chilena lanzó duro mensaje sobre Carlos Zambrano tras expulsión: "Estos..."

0
Carlos Zambrano fue expulsado ante la U de Chile por codazo contra Charles Aránguiz y la prensa sureña no dudó en reaccionar de inmediato.

Erickson Acuña
Carlos Zambrano dejó con 10 jugadores a Alianza Lima por expulsión.
Carlos Zambrano dejó con 10 jugadores a Alianza Lima por expulsión. | ESPN | Composición: Líbero
Alianza Lima y Universidad de Chile empataron 0-0 en un partido válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el cual tuvo muchas situaciones de gol, pero también faltas sancionables por el árbitro como fue el caso de Carlos Zambrano. Y es que el zaguero peruano vio la tarjeta roja por un codazo contra Charles Aránguiz.

Como era de esperarse, esto generó la reacción de hinchas y medios del país sureño que estuvieron atentos a todos los detalles de lo sucedido en el campo del Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, donde el equipo de Néstor Gorosito se quedó con 10 jugadores en el segundo tiempo. 

¿Qué dijeron en Chile sobre la roja de Carlos Zambrano contra Charles Aránguiz?

“Pasan los años y hay cosas que no cambian. Carlos Zambrano fue expulsado en Alianza Lima, tras ver la segunda amarilla por un codazo sobre Charles Aránguiz en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante la U de Chile. En la Copa América del 2015, estos mismos protagonistas tuvieron un momento similar, donde el zaguero peruano agredió al volante chileno en las semifinales del torneo”, indicó TNT Sports Chile.

Carlos Zambrano

La publicación de TNT Sports Chile sobre la expulsión de Carlos Zambrano

Próximo partido entre Alianza Lima vs U de Chile

Luego del partido entre Alianza Lima vs U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se volverán a encontrar en el compromiso de vuelta a jugarse en tierras chilenas, el próximo jueves 25 de septiembre.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

