¿Cauteruccio? Anuncian que figura de Bolívar dejará su club para jugar en la Liga 1: "Hay..."

El 2025 se termina y los clubes de la Liga 1 ya planifican lo que será la temporada 2026 donde lucharán por conseguir los objetivos. Para ello, priorizan el mercado de pases, con las renovaciones, refuerzos y salidas, generando la expectativa de los hinchas que esperan contar con un plantel competitivo.

Y es que los equipos son conscientes que para lograr las metas necesitan de importantes elementos en el terreno de juego, por ello, buscan a los mejores jugadores. En ese contexto, se reveló una inesperada noticia que tiene que ver con el interés por un destacado futbolista del campeonato peruano.

Club peruano interesado en figura de Bolívar

“José Sagredo despierta interés en Perú. El defensor culmina contrato este 31 de diciembre con Bolívar. Hay opciones para que se convierta en nuevo legionario”, informó el periodista Alex Cabo. Cabe mencionar que el jugador tiene experiencia en selección y torneos de la Conmebol.

Aunque se desconoce qué equipo de la Liga 1 Perú mostró su interés por el compañero de Martín Cauteruccio, quien es uno de los actuales delanteros de Bolívar, lo cierto es que no dejó de llamar la atención, sobre todo porque la noticia se reveló en medio del mercado de fichajes.

José Sagredo es uno de los elementos importantes del cuadro boliviano, con amplia experiencia que puede ser de mucha ayuda en cualquier equipo del balompié nacional.

