Canal peruano transmitirá GRATIS partidos de Barcelona y Real Madrid: cómo y dónde ver
Buenas noticias para el Perú al confirmarse que canal nacional en Perú transmitirá gratis partidos de Barcelona y Real Madrid para el gusto de los aficionados.
Novedades en el Perú con relación a los siguientes partidos de Barcelona y Real Madrid para cerrar el año 2025. Como se sabe, ambos elencos culminarán esta mitad de temporada con sus respectivos encuentros de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, por lo que se confirmó que América TV (Canal 4) transmitirá cada uno de los partidos de esta instancia.
América TV transmitirá partidos de Barcelona y Real Madrid por dieciseisavos de final de Copa del Rey
Según información de La República, conjuntamente con las publicaciones de la web de América, los partidos de Real Madrid y Barcelona se verán totalmente gratis en señal abierta por América TV (Canal 4). Asimismo, se podrá sintonizar desde América TVGO, el cual lo puedes ver mediante PC, teléfono móvil y SmarTV.
De hecho, mediante la página web de América TV no solo indican que se transmitirán los partidos de Barcelona y Real Madrid por Copa del Rey, sino otros cuatro compromisos que corresponden a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-2026.
América TV anuncia transmisión de partidos de Barcelona y Real Madrid en Copa del Rey.
América TVGO y los 6 partidos que transmitirá por dieciseisavos de Copa del Rey
Estos son los 6 partidos que se observan en la parrilla de programación de América TVGO para la semana de dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-2026.
- CD Guadalajara vs Barcelona
- CD Eldense vs Real Sociedad
- Atlético Baleares vs Atlético de Madrid
- Talavera de la Reina vs Real Madrid
- Racing de Santander vs Villarreal
- Ourense vs Athletic Club
¿Cuándo y a qué hora juega CD Guadalajara vs Barcelona por Copa del Rey?
Este partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre CD Guadalajara vs Barcelona se juega este martes 16 de diciembre a partir de las 15:00 hora peruana (21:00 horas de España) en el Campo de Fútbol Pedro Escartín (Guadalajara).
¿Cuándo y a qué hora juega Talavera de la Reina vs Real Madrid por Copa del Rey?
Este choque de dieciseisavos de final entre Talavera de la Reina vs Real Madrid se juega el próximo miércoles 17 de diciembre a partir de las 15:00 hora peruana (21:00 horas de España) en el estadio El Prado.
No olvides revisar tu agenda deportiva
