¡Histórico! Árbitro revela en Matute por qué se anuló el gol de Alianza sobre U de Chile
¡Se escuchó en Matute! Árbitro del partido Alianza Lima vs U de Chile fue al VAR y tras ver la jugada del gol explicó por qué decidió anularlo.
Alianza Lima vs Universidad de Chile chocan por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Matute, siendo un partido que tuvo muchas emociones desde el primer tiempo, pero también algunas polémicas como la que se registró con la jugada del gol de Fernando Gaibor para abrir el marcador.
Y es que el 1-0 del ecuatoriano, que desató la algarabía de los hinchas blanquiazules en las tribunas del recinto deportivo, fue anulado por el árbitro luego de la revisión del VAR, protagonizando un momento histórico momento en estadio blanquiazul al revelar públicamente su decisión.
¿Qué explicó el árbitro a todo Matute sobre el gol anulado?
“Tras una revisión, el delantero número 27 (Kevin Quevedo) comete una mano sancionable. Decisión final: tiro libre directo, se anula el gol", dijo el árbitro Ramón Abatti, escuchándose en todo el recinto deportivo. Como era de esperarse, las reacciones de los hinchas, futbolistas y comando técnico blanquiazul no tardaron en aparecer.
Cabe mencionar que es la primera vez que un réferi explica ante todo Matute la medida que se toma en el partido, por lo que no dejó de llamar la atención de los aficionados. Tras este momento, el marcador continuó igualado 0-0 cuando ya se terminaba el primer tiempo del cotejo.
Próximo partido entre Alianza Lima vs U de Chile
Luego del partido entre Alianza Lima vs U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se volverán a encontrar en el compromiso de vuelta a jugarse en tierras chilenas, el próximo jueves 25 de septiembre.
