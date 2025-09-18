0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO por Copa Sudamericana

¡Histórico! Árbitro revela en Matute por qué se anuló el gol de Alianza sobre U de Chile

¡Se escuchó en Matute! Árbitro del partido Alianza Lima vs U de Chile fue al VAR y tras ver la jugada del gol explicó por qué decidió anularlo.

Erickson Acuña
Decisión del árbitro del Alianza Lima vs U de Chile se escuchó en el estadio.
Decisión del árbitro del Alianza Lima vs U de Chile se escuchó en el estadio. | ESPN | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima vs Universidad de Chile chocan por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Matute, siendo un partido que tuvo muchas emociones desde el primer tiempo, pero también algunas polémicas como la que se registró con la jugada del gol de Fernando Gaibor para abrir el marcador.

Kevin Quevedo sorprendió a comentarista durante el Alianza Lima vs U de Chile.

PUEDES VER: Narrador chileno se rinde ante Kevin Quevedo tras gran ataque de Alianza Lima: "Es…"

Y es que el 1-0 del ecuatoriano, que desató la algarabía de los hinchas blanquiazules en las tribunas del recinto deportivo, fue anulado por el árbitro luego de la revisión del VAR, protagonizando un momento histórico momento en estadio blanquiazul al revelar públicamente su decisión. 

¿Qué explicó el árbitro a todo Matute sobre el gol anulado?

“Tras una revisión, el delantero número 27 (Kevin Quevedo) comete una mano sancionable. Decisión final: tiro libre directo, se anula el gol", dijo el árbitro Ramón Abatti, escuchándose en todo el recinto deportivo. Como era de esperarse, las reacciones de los hinchas, futbolistas y comando técnico blanquiazul no tardaron en aparecer.

Cabe mencionar que es la primera vez que un réferi explica ante todo Matute la medida que se toma en el partido, por lo que no dejó de llamar la atención de los aficionados. Tras este momento, el marcador continuó igualado 0-0 cuando ya se terminaba el primer tiempo del cotejo.

Próximo partido entre Alianza Lima vs U de Chile

Luego del partido entre Alianza Lima vs U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se volverán a encontrar en el compromiso de vuelta a jugarse en tierras chilenas, el próximo jueves 25 de septiembre.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Alianza Lima vs. U. de Chile EN VIVO vía ESPN por la Copa Sudamericana

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano