Jorge Almirón, ex Boca Juniors, suena fuerte como DT de campeón de Liga: "Primeros contactos"

Rosario Central de Argentina es uno de los clubes que se quedó sin técnico al término de la actual temporada. El 'Canalla' viene de ser designado como campeón de Liga, por parte del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional 2025 tras haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual del torneo; pese a ello, la directiva del club decidió la salida de Ariel Holan.

Jorge Almirón es voceado para dirigir a club campeón de Liga

Con lo antes mencionado, 'La Academia Rosarina' comenzó con la búsqueda del flamante sucesor de Holan y uno de los nombres que viene sonando con fuerza es el exestratega de Boca Juniors, Jorge Almirón. Esta información la reveló el periodista César Luis Merlo en sus redes sociales.

"Comienza a tomar forma la llegada de Jorge Almirón a Rosario Central: ya existieron los primeros contactos y el DT se mostró interesado en asumir", señaló en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Jorge Almirón en la mira de Rosario Central para la temporada 2026/Foto: X

Sobre ello, el comunicador argentino detalló que Rosario Central ya tiene en mente un plan B, en el supuesto de que se termine cayendo el arribo del técnico subcampeón de la Copa Libertadores 2017 con Lanús.

"En caso de no darse su arribo, la directiva maneja otras opciones como reemplazante de Ariel Holan", acotó. Hay que recordar que, Almirón se encuentra sin equipo, tras haberse anunciado su salida oficial de Colo Colo en agosto del presente año.

¿Cómo le fue a Jorge Almirón en Colo Colo este 2025?

El estratega de 54 años dejó las filas del 'Cacique' después de que su exelenco sufriera una dura goleada 4-1 ante Universidad Católica en el Estadio Monumental de Santiago por el clásico 188. Durante el Torneo Nacional, el DT tuvo un saldo de 7 triunfos, 6 empates y 7 derrotas de un total de 20 encuentros.