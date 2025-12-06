- Hoy:
¿A qué hora juega Boca Juniors vs Racing y dónde ver la semifinal del Clausura?
Boca Juniors se estará enfrentando a Racing Club por el pase a la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina. Conoce dónde y a qué hora ver EN VIVO ONLINE.
¡Una final anticipada! Boca Juniors vs Racing Club se estarán midiendo este domingo 7 de diciembre como parte de la semifinal de la Liga Profesional de Argentina. El partido, una vez más se jugará en la Bombonbera y tendremos a Claudio Úbeda vs Gustavo Costas en la lucha de llegar a la final.
Boca vs Racing se volverán a ver las caras este domingo 7, pero esta vez por la semifinal de la Liga Profesional de Argentina. El cotejo se llevará a cabo en la Bombonbera y solamente uno de ellos alcanzará la ansiada final. Será un cruce entre diferentes estilos, pero con varias bajas considerables por parte de ambas partes.
¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Racing Club?
El choque crucial entre Boca vs Racing por la semifinal del Torneo Clausura 2025 se jugará este domingo 7 de diciembre en el Estadio Alberto J. Armando o también conocido como La Bombonbera. El partido inicia a las 19:00 horas en Argentina.
- Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 19.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 18.00 horas
- Colombia, Ecuador y Perú: 17.00 horas
- México: 16.00 horas
- España: 23.00 horas
¿Dónde ver el partido de Boca vs Racing?
En Argentina y en toda Sudaméric, el partido entre Boca vs Racing se podrá ver a través de la señal de ESPN Premium o TNT Sports Premium. También se puede seguir el enfrentamiento a través de las plataformas digitales de Flow TV, DGO o Telecentro Play.
- En Sudamérica: ESPN O Disney+ Premium
- En México: ESPN y Disney+ Premium
- En Estados Unidos: Fubo Sports y TyC Sports Internacional
¿Cómo llegan Boca Juniors y Racing a la semifinal?
Boca Juniors viene de eliminar a Argentinos Jrs. en un partido que se jugó en la Bombonbera y a pesar del amplio dominio del rival, el 'Xeneize' logró sacar adelante la apretada victoria por 1-0. Por su parte, Racing también viene de dejar en el camino a Tigre por el mismo marcador tras haber superado a River Plate.
El historial de los últimos enfrentamientos entre ambos es el siguiente:
- Boca Juniors (1) - Racing Club (1)
- Racing Club (2) - Boca Juniors (0)
- Racing Club (2) - Boca Juniors (1)
- Boca Juniors (4) - Racing Club (2)
- Racing Club (2) - Boca Juniors (1)
