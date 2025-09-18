Próximo partido de Alianza Lima vs. U de Chile: fecha, hora y dónde ver la Copa Sudamericana

Alianza Lima no pudo aprovechar el factor localía y solo pudo empatar sin goles contra Universidad de Chile por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025. Tras este resultado, ambos equipos deberán jugar en tierras mapochas para definir el clasificado a las semifinales del certamen continental. Revisa la fecha, hora y canales oficiales para ver este partido que promete ser emocionante.

Alianza Lima vs. U de Chile: fecha del partido de vuelta

De acuerdo a la programación publicada por la Conmebol, el segundo encuentro entre Blanquiazules y el 'Romántico Viajero' se disputará dentro de una semana exactamente, el jueves 25 de setiembre en las instalaciones del Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo.

¿A qué hora juega el partido de vuelta entre Alianza Lima vs. U de Chile?

Los dirigidos por Néstor Gorosito visitarán a Universidad de Chile por la revancha de los cuartos de final de la Sudamericana en duelo pactado para comenzar a partir de las 19:30 horas de Perú. A continuación, te damos a conocer los horarios del encuentro en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 18:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 19:30 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 20:30 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 20:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 21:30 horas

¿Dónde ver partido de vuelta entre Alianza Lima vs. U de Chile?

Hasta el momento, no se conoce que canal transmitirá el compromiso entre Alianza Lima vs. U de Chile por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en Sudamérica, pero en los próximos días se conocerá si se pasará por DSports o por ESPN, que son los que cuentan con los derechos de la competición.

Alianza Lima tendrá una baja sensible para la vuelta ante U de Chile

Es preciso señalar que, con miras a este compromiso de revancha contra los 'Azules', el elenco victoriano tendrá una baja muy sensible. Se trata del zaguero central Carlos Zambrano, quien fue expulsado por el árbitro brasileño Ramón Abatti a los 64 minutos por doble tarjeta amarilla tras propinarle un codazo a Charles Aránguiz.

Video: ESPN

Alianza Lima jugará sin hinchas ante U de Chile

Alianza Lima contará con un gran ventaja con respecto a U de Chile para la vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 pues, por un fallo de Conmebol tras los actos de violencia ocurridos entre aficionados del cuadro 'Azul' e Independiente en Argentina, se determinó que el 'Romántico Viajero' juegue a puertas cerradas sus próximos siete compromisos en torneos internacionales.